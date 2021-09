Droevig nieuws: Sex and the City-acteur Willie Garson (57) overleden

Willie was vanaf het begin te zien in de serie, de tweebijbehorende films en werd onlangs ook nog op de set gespot van de reboot van de serie.

Eerbetoon Twitter

Cynthia Nixon, die Miranda speelt in de show, heeft op haar Twitter-account een eerbetoon aan hem geplaatst: ‘Ik ben zo ontzettend verdrietig dat we Willie Garson kwijt zijn. We hielden allemaal van hem en vonden het geweldig om met hem te werken. Hij was niet alleen grappig voor de camera maar ook in het echte leven.’ Ook actrice Kim Cattrall (Samantha in de serie) staat bij zijn overlijden stil: ‘Wat een verdrietig nieuws en een vreselijk verlies voor de SATC-familie. Onze condoleances en rust zacht lieve Willie.’ Sarah Jessica Parker (Carrie) schrijft dat ‘haar hart gebroken is door het nieuws’.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 22 september 2021

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) 22 september 2021

“We zijn minder zonder jou”

Het nieuws van zijn overlijden werd bekend gemaakt door Bosch-acteur Titus Welliver. Hij schreef bij een foto van Willie: ‘Woorden schieten tekort. Ik hou van je. We zijn minder zonder jou.’

There are no words. I love you dear brother. We are fewer pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw — TitusWelliver (@welliver_titus) 21 september 2021

Carrière

Willie begon zijn succesvolle carrière in de jaren 80 met gastrollen in series als Family Ties en Cheers. Tussen 1998 en 2004 was hij in dertig afleveringen te zien van Sex and the City als Stanford, de beste vriend van Carrie, gespeeld door Sarah Jessica Parker.

Bron: RTL Boulevard, Twitter