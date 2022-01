Droog en zacht weer (helaas!) voorbij: er is veel regen op komst

Bovendien kan het wat gaan stormen. Het KNMI heeft voor zondag namelijk code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland vanwege mogelijke zware windstoten.

Onweer

Deze windstoten doen zich vooral in de middag voor in het noordwesten, en in de avond in het zuiden. ‘s Avonds worden ook flinke regenbuien met wind verwacht. Misschien hier en daar ook wat onweer.

Onder het vriespunt

Ook kunnen de winterjassen weer aan, want het wordt een stuk kouder. Morgen schijnt de zon af en toe, maar is er ook hier en daar een regenbui. In de avond wordt het steeds natter en kouder. De maximumtemperatuur ligt woensdag rond de 6 graden. Het blijft de rest van de week hetzelfde, maar ‘s nachts kan het vriespunt worden aangetikt. Er bestaat dus een kans dat het glad is op de weg en je moet krabben.

Winters karakter

Op woensdag is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Die buien kunnen door de koud een licht winters karakter hebben. Na woensdag domineert de bewolking en valt er af en toe regen en soms bestaat er in het binnenland kans op natte sneeuw.

Bron: Buienradar, Weeronline