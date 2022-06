Droom je regelmatig over dieren, dan zou je dít vaker moeten doen

Filosoof Sigmund Freud is ooit begonnen met het verklaren van dromen en noemde dit ‘de weg naar het onbewuste’. Een expressie van wat zich op de achtergrond van je beleving afspeelt. Die logica volgend, hebben experts zich gebogen over de inhoud van dromen. En zo blijkt dat als je over dieren droomt, daar een specifieke boodschap aan verbonden is.

Beter naar je onderbuikgevoel luisteren

Volgens verschillende onderzoeken naar de betekenis van dromen is het zo dat als je over dieren droomt, je beter naar je intuïtie zou moeten luisteren. Dieren staan erom bekend dat ze instinctief leven, omdat ze geen betekenis kunnen geven aan de dingen die hen overkomen.

Onderdrukte intuïtie laat zich zien in je dromen

“Door de vele taboes, de doelen die we onszelf opleggen en het vergelijken met de mensen om ons heen, zijn we steeds meer geneigd om onze intuïtieve ingevingen te negeren”, vertelt psycholoog David Bedrick aan Psychology Today. “Als we ons onderbuikgevoel onderdrukken, komt het naar boven in onze dromen.” En dat komen die dieren in je dromen je dus vertellen.

Bron: Psychology Today