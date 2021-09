Droombaan: in dít Franse dorpje word je betaald om taart te proeven

Wie wil dat nu niet: betaald worden om taart te proeven?

Zoetekauw gezocht

Eerlijk is eerlijk: het gebeurt niet elke dag dat je je passie kunt omvormen tot een (tijdelijke) droombaan. Dus alle zoetekauwen opgelet: in het Franse dorpje Pégomas is diëtiste Fanny Schies is op zoek naar zestig proefpersonen die hun smaakpapillen willen uitlenen voor een opmerkelijk experiment.

Zonder geraffineerde suikers

Schies wil namelijk zo lekker mogelijke patisserie maken, zonder geraffineerde suikers. Kortom: taartjes waarin de smaak van fruit, cacao en andere pure ingrediënten centraal staan. Hoe zoet de lekkernijen zullen zijn, is dus niet duidelijk. Maar een straf zal het waarschijnlijk niet zijn.

Tien ochtenden proeven

Kun je niet wachten om al deze zoetigheden te testen? Geïnteresseerden moeten ouder zijn dan 18 jaar. Ook moet je tussen half september en half oktober ongeveer tien ochtenden vrij kunnen maken. In ruil daarvoor krijgen de testpersonen een heleboel taartjes om te proeven én 200 euro. Zie jij dit wel zitten? Je kunt je opgeven door in je beste Frans (of Engels) een mailtje te sturen naar: contact@lateliermey.com.

Eén nadeel: ook al bevatten de taartjes geen geraffineerde suikers, deze baan doet weinig goeds voor je gezonde dieet. Maar hé, je kunt niet overal geluk in hebben. Toch?

Wil je je smaakpapillen alvast testen? Probeer eens deze croissantpudding met blauwe bessen:

Bron: Metro BE.