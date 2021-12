Droomhuizen worden gezocht, maar nog altijd zonder Sybrand en daar balen de kijkers van

Málaga

Ook al zijn we al een aantal afleveringen verder, nog altijd kan niet al het publiek wennen aan de presentatie van de blondine. Zo ook in de aflevering van gisteravond, waarin Dionne op zoek gaat naar een droomhuis voor Alice en Dolf in Málaga.

LAT-relatie

De aflevering begint zoals alle andere: Dionne spreekt de kijkers thuis toe met de omgeving op de achtergrond. Enthousiast legt ze uit dat Alice en Dolf in Nederland een langeafstandsrelatie hebben en in Málaga voor het eerst samen een huis willen kopen. “Aan mij de schone taak om dat huis te vinden. Welkom bij Droomhuis Gezocht.”

Druk

Een goed begin is het halve werk, toch? De aflevering gaat verder en Dionne spreekt, enthousiast als ze is, in veel superlatieven. Woningen zijn “beeldig”, “prachtig” en “schitterend”, net als de omgeving. Ook de enthousiaste toon die ze in haast iedere zin aanslaat, is niet te missen. Al met al maakt ze een opgewekte en energieke indruk en sleept daar Alice en Dolf in mee. Met al het zware nieuws van de laatste dagen zou je denken dat dat precies is waar de kijkers aan toe zijn.

Pijnlijk

Niks blijkt minder waar, als je afgaat op de reacties van de kijkers op Twitter. Al vanaf moment één in de uitzending vinden ze Dionne maar druk, hyper, te blij of zelfs ronduit nep.

De volgende keer, als ik het nog aankan, ga ik turven hoe vaak Stax het woord ‘blij’ gebruikt. Wat een onecht en hieperdepiep type! #DroomhuisGezocht — Els 🍏 (@Els_023) 20 december 2021

Wat een drukke mensen in droomhuis gezocht…. #droomhuisgezocht — Alberdina🧜 Chatarina🇳🇱🇮🇱💃🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) 20 december 2021

#DroomhuisGezocht tja, zo'n programma presenteren blijkt toch een vak realiseer ik me... geen succes met Dionne — P.F.van den Berg (@PFvandenBerg) 20 december 2021

Pfff ik ga nu even met een ijszak op mijn hoofd bijkomen van #DroomhuisGezocht. Wat een hysterisch gedoe. Ik ben bek af. pic.twitter.com/RDEqs5hO2I — Coffee! 🌍🥤🍪 (@HoezeeVaccinee) 20 december 2021

Waarom is Sybrands er niet meer??? Vind er echt niks aan met Dyonne #DroomhuisGezocht — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) 20 december 2021

#droomhuisgezocht met #DionneStax, niet om aan te horen en zo druk met zichzelf! Waar is #Sybrand gebleven? — 𝐿𝑖𝑎𝑛 𝑁𝑢𝑦𝑡𝑒𝑛 🍀 (@liannuyten) 20 december 2021

Bron: Droomhuis Gezocht, Twitter.