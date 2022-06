Hoewel er ook bij Corendon een addertje onder het gras zit, zo meldt De Telegraaf.

Zomervakantie via Corendon

In verband met personeelstekorten worden er in het hoogseizoen tientallen vluchten per dag geschrapt om de drukte op Schiphol te verminderen. Maar als je met Corendon vliegt, kun je ‘gewoon’ op reis gaan. Ze hoeven geen vakanties te schrappen, maken ze vandaag bekend.

“Alle vakanties die geboekt zijn op vluchten van Corendon zelf gaan sowieso door, waarbij in sommige gevallen sprake zal zijn van vertrek uit Rotterdam in plaats van Schiphol. Vakantiegangers worden hierover momenteel in volgorde van vertrek geïnformeerd”, aldus een woordvoerster in gesprek met de krant.

Vluchten verplaatsen

Corendon komt niet in de knel met de vluchten omdat zij op voorhand 150 vluchten verplaatst hebben naar Rotterdam. Daarnaast zijn er nog eens 35 vluchten samengevoegd of al geannuleerd. Dat bleek genoeg, zodat ze geen streep hoeven te zetten door meer vluchten.

Wat is het addertje?

Wie via Corendon heeft geboekt, heeft misschien een reis geboekt waarbij gebruikt wordt gemaakt van andere airlines. Dan vlieg je bijvoorbeeld met KLM. Of die vluchten doorgaan, is nog niet bekend. Over het algemeen wordt er ‘meer dan twee weken van tevoren’ gecommuniceerd over het cancelen van de vlucht.

Komende dagen wordt naar verwachting voor een groep vakantiegangers bekend dat ze niet kunnen vertrekken. Afgelopen weekend werd namelijk bekend welke airlines op welke dagen niet het aantal reizigers kan vervoeren die al een stoeltje op de vluchten hebben.

Onder andere KLM en Transavia proberen het probleem op te lossen door een deel van de stoelen die nog niet is verkocht uit de verkoop te halen.

Grote drukte

De grote drukte en personeelstekorten zorgen al weken voor problemen op Schiphol. Vooral bij de handbagagecontrole is er personeelsgebrek, waardoor er overal lange rijen ontstaan. Het is dan logisch dat vooral vluchten naar steden worden geschrapt om het aantal instappende passagiers met enkel handbagage te verminderen.

PAKKETREIS NIET MAKKELIJK OM TE BOEKEN

Welke vluchten er precies geschrapt zullen worden, is nog niet bekend. Voor passagiers met alleen een vliegticket is ombouwen natuurlijk makkelijker dan voor iemand met een pakketreis, aangezien daar een accommodatie bij in zit en vaak ook een huurauto.

Is jouw vlucht geannuleerd? Lees dan hier wat de alternatieven zijn.

Ga je op vakantie, maar is er niemand die de plantjes water kan geven? Met deze tip krijgen je planten genoeg water als jij op vakantie bent én staat alles nog vol in de bloei wanneer je terugkomt. Dat is nog eens fijn thuiskomen.

Bron: De Telegraaf