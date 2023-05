Dubbel afscheid in GTST: déze twee personages zwaait Meerdijk uit

Vanavond zagen kijkers van Goede Tijden Slechte Tijden hem op het laatste moment de knoop doorhakken.

Zanger op een cruiseschip

Stanley kreeg in het programma onlangs het aanbod om als zanger op een cruiseschip aan de slag te gaan. Als mantelzorger en zijn personal assistant zag personage Marwan dat ook wel zitten, maar dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Personage Demi stond er in eerste instantie niet om te springen dat de vader van haar zoontje zo lang weg zou gaan.

Gelukkig draaien alle partijen bij. Dat moest ook wel, want dat Marwan Meerdijk zou verlaten was al wel door RTL bevestigd. Op hun afscheidsfeestje kwam personage Henk zijn excuses aanbieden. “Ik moet geloof ik sorry zeggen. Je bent een topvader en ik ben een bejaarde bemoeial.”

Personage Marwan El Amrani

Marwan El Amrani was in september 2020 voor het eerst te zien in GTST. Samen met zijn broertje, personage Ilyas, streek hij neer in Meerdijk om de buurtsuper van hun strenge vader te helpen runnen. Marwan zette vooral het leven van de familie Verduyn flink op z’n kop toen hij per ongeluk het minderjarige personage Demi, die tegen hem zei dat ze achttien was, bezwangerde.

Illegale handel

Lang verhaal kort: Demi en Marwan vonden een manier om de zorg voor hun zoon Tom te verdelen. Minder handig was Marwans korte relatie met Demi’s zus Merel. En door zijn betrokkenheid bij de illegale handel in gestolen diamanten met personage Julian Verduyn , kreeg Marwan een taakstraf voor zijn kiezen.

Terugkeer

De verhaallijnen van de soms roekeloze Marwan focusten ook meerdere keren op de moeizame band met zijn vader, die hem een schande voor de familie vond. Marwan bleef achter in Meerdijk toen zijn vader en broertje terug naar Marokko gingen en dat deed de relatie ook geen goed. Of kijkers dit ooit nog goed zien komen? Wie weet. Een terugkeer van Marwan lijkt niet definitief uitgesloten te zijn, aangezien de cruise in principe enkele maanden duurt.

Bron: RTL Boulevard