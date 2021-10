Duitse zangeres Helene Fischer bevestigt zwangerschap: “We hadden het graag nog even voor onszelf gehouden”

Op Instagram deelt ze haar verhaal.

Tijd nodig

“Ik had even nodig om na te denken over hoe ik met de huidige situatie wilde omgaan, of en hoe ik erop zou reageren en hoe ik dat hier openlijk zou uitleggen", begint Helene haar bericht op Instagram. De zangeres legt uit dat zij haar privéleven graag afgeschermd houdt van de buitenwereld. Het doet haar dan ook extra veel pijn dat bekenden van haar iets aan de media hebben verteld, dat Helene zelf liever nog niet deelde.

Geruchten

“Helaas is er een bericht naar buiten gekomen dat we graag nog even voor onszelf hadden gehouden", vervolgt Helene dan ook in haar bericht. Hiermee doelt ze op de anonieme bron die een aantal dagen geleden aan het Duitse blad Bild meldde dat Helene en haar vriend Thomas Seitel een kindje verwachten. “Helene is in haar vierde maand. De baby zou in februari of maart geboren moeten worden", meldde deze bron. Ook zou de ingewijde hebben gezegd dat de familie ‘ontzettend blij’ is en de baby ‘heel gewenst’ is.

Trots

Helene is er niet blij mee dat het nieuws nu naar buiten komt. “Toch ben ik er trots op dat we het veel langer geheim hebben kunnen houden dan de media meldden.” De Für einen tag-zangeres is blij dat ze heeft kunnen genieten zonder dat de media zich met haar zwangerschap bemoeiden.

Het hoge woord is er dus uit. De geruchten kloppen en Helene is zwanger. “We zijn er al heel lang dolblij mee en het gaat fantastisch met me. Ik kan met trots zeggen: ik kijk uit naar de tijd die voor ons ligt", schrijft de zangeres.

Excuses

Wel neemt ze in haar Instagrambericht een moment om haar excuses aan te bieden aan sommige mensen. “Sorry aan iedereen die de afgelopen maanden met mij heeft gewerkt, zakenpartners, vrienden en zelfs familieleden waar ik niets aan heb verteld", zegt ze dan ook. “Ik had het je graag persoonlijk verteld.”

Ondanks dat de zangers niet blij is met de manier waarop het nieuws is uitgelekt, sluit ze haar bericht positief af door te vermelden dat ze al met al een ‘overweldigend en uniek gevoel’ heeft door haar zwangerschap.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Helene Fischer (@helenefischer) op 3 Oct 2021 om 4:52 PDT

Bron: Instagram.