Duizenden Nederlanders delen hun financiële zorgen op Twitter met de hashtag #ikredhetnietmeer

Met energierekeningen die plotsklaps met honderden euro’s per maand stijgen is het zelfs voor Nederlandse huishoudens met een modaal inkomen niet meer te behappen. Veel mensen maken zich zorgen hoe ze de winter gaan doorkomen en vragen zich af of ze überhaupt nog wel een boterham op tafel kunnen zetten.

#ikredhetnietmeer

BNNVARA-programma Kassa riep daarom een campagne met de hashtag #ikredhetnietmeer in het leven. Op Twitter gaan mensen er massaal mee aan de haal. Gebruikers uitten niet alleen hun zorgen, maar delen ook unieke tips om te besparen. In no time werd de hashtag trending, wat nog maar eens laat zien hoeveel mensen nu al met financiële problemen kampen.

Solidariteit

Wie denkt dat mensen in tijden van crisis enkel aan zichzelf denken, heeft het mis. Ook nu wordt weer bewezen dat er solidariteit heerst. Onder de hashtag bieden heel wat mensen hun huis en een douche of maaltijden aan. Zij die nu nog niet in de problemen komen, willen maar wat graag de groep helpen die het hoofd niet meer boven water kan houden. Vooral mensen met een relatief hoog inkomen kunnen een flink steentje bijdragen. Door zogenaamde inflatie-ongelijkheid worden namelijk de minstverdienende huishoudens het hardst geraakt door de prijsstijgingen. De mensen die hun rekeningen al bijna niet kunnen betalen, krijgen het komende winter dus juist het zwaarst.

Met onze campagne #ikredhetnietmeer willen we bij de politiek duidelijk maken dat veel mensen niet kunnen wachten op maatregelen. Maak jij je zorgen over je financiële toekomst? Film jezelf en deel je verhaal via #ikredhetnietmeer op Twitter, Instagram of Facebook #KassaTV — Kassa (@kassa_bnnvara) 5 september 2022

Diep respect en hulde voor die mensen die hun huis, douche en eten aanbieden voor mensen die het niet meer redden.



Maar hoe heeft dit in vredesnaam zo ver kunnen komen.



Deze regering zou zich kapot moeten schamen.



#ikredhetnietmeer — ONRECHT Vecht voor Democratie en Vrijheid (@Onrecht2) 7 september 2022

Ik werk in het onderwijs. Ik heb ‘normaal gesproken’ gewoon een prima, zelfs wel goede baan. Ik heb nooit hoeven klagen over mijn salaris. Maar met een verdriedubbeling van de energie kom ook ik in de problemen. En geen toeslag, helemaal niets. Hoe dan? Wat nu?! #ikredhetnietmeer — Laura Roosenboom (@LauraRoosxx) 7 september 2022

Ik lees overal weer besparingstips: korter douchen, kachel iets lager, en dat dat dan een paar tientjes kan schelen. Wat is dit voor hallucinante schofterigheid? Het punt van besparen zijn we allang voorbij. Er valt niet meer te besparen. #ikredhetnietmeer #RutteStapOp #armoede — Gronings Oog 🇳🇱🧡 (@nearbytheye) 7 september 2022

Netto inkomen 1645, huur 680, energie 520, zorgnota, 235. Ik leef van de kleine toeslagen die ik krijg. Dit gaat zo niet langer. Denk er ook over om mij langdurig ziek te melden op mijn werk. Geestelijk zit ik aan de grond. #ikredhetnietmeer — Mora Apprez (@Mora_Apprez) 5 september 2022

Momenteel betaal ik bijna 100% meer een energie dan in 2021. De boodschappen en alle dagelijkse betalingen rijzen de pan uit. Dit is voor geen mens vol te houden. Ook niet voor mensen met een midden inkomen.

Prinsjesdag gaat ons niet redden.

#ikredhetnietmeer #RutteStapOp — ONRECHT Vecht voor Democratie en Vrijheid (@Onrecht2) 7 september 2022

Bron: NOS