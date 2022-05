Het was de bedoeling dat Duncan zou optreden op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam, maar dat had de piloot van de helikopter toch een beetje verkeerd begrepen. Duncan werd namelijk niet in Rotterdam maar in Den Haag afgezet, waar op dat moment ook een bevrijdingsfestival gaande was. Door deze blunder kon Duncan pas veel later aan zijn optreden in Rotterdam beginnen.

Verkeerde stad

‘Oeps, verkeerde stad. Ik hou van je Den Haag’, schrijft Duncan bij een filmpje in zijn Instagram Stories, waarop te zien is dat hij boven Den Haag vliegt.

Duncan Laurence deelt hilarische helikopterblunder op Instagram Beeld Instagram @itsduncanlaurence

