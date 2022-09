Dupe van de NS-staking? Zó vraag je een vergoeding aan

We leggen de regels hieronder stap voor stap uit.

Stakingen voor een betere cao

Maar liefst vijf dagen reden er amper treinen in Nederland. Het NS-personeel hoopte met deze staking op een nieuwe, betere arbeidsovereenkomst. Maar veel zin heeft het nog niet gehad. Medewerkers van de NS hebben dinsdag dan ook aangekondigd opnieuw te gaan staken.

Nog meer NS-stakingen

De eerste stakingsdag is vrijdag 9 september in de regio Noordwest en West, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in de regio’s Oost, Zuid en Noord. Donderdag 15 september gaan ze staken in regio Midden. Als de NS hier niet op reageert, volgen er landelijke stakingen.

Om de stakingen te voorkomen deed de NS een handreiking door een nieuw bod op tafel te leggen bij de vakbonden. Of dat genoeg is om de nieuwe geplande stakingsronde te voorkomen, is nog niet bekend. De harde eis van de vakbonden wordt in dit nieuwe bod in elk geval niet gehonoreerd.

Geld terug

De NS vindt het vervelend als reizigers hinder ondervinden door de stakingen en komt voor sommigen dan ook met een vergoeding. Let op: deze stakingsregeling van NS is alleen van kracht in het geval van een georganiseerde staking door NS personeel waardoor het vervoer per trein van de NS in zijn geheel niet mogelijk is.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

De NS Geld Terug bij Vertraging Regeling (GTBV) Tegemoetkoming in kosten voor vervangend vervoer met een maximum van € 25,- per persoon, per dag

1. Vertraging

Je kunt je geld terugvragen als je een e-ticket of eenmalige chipkaart hebt die geldig was op één van de stakingsdagen. Bovendien moet je die dag de volgende vertraging hebben opgelopen:

30 tot 59 minuten vertraging

Je krijgt een deel van de reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via Je krijgt een deel van de reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via dit formulier

Meer dan 60 minuten vertraging

Je krijgt al je reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via

Je kunt eventueel ook een nieuw vervangend vervoerbewijs aanvragen bij de Je krijgt al je reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via dit formulier Je kunt eventueel ook een nieuw vervangend vervoerbewijs aanvragen bij de NS Klantenservice door middel van een couponcode

Je ziet van je reis af i.v.m. 60 minuten vertraging of meer

Je krijgt al je reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via

Je kunt eventueel ook een nieuw vervangend vervoerbewijs aanvragen bij de Je krijgt al je reiskosten terug. Dien hiervoor een verzoek in via dit formulier Je kunt eventueel ook een nieuw vervangend vervoerbewijs aanvragen bij de NS Klantenservice door middel van een couponcode.

2. Tegemoetkoming

Heb je voor een ander vervoersmiddel gekozen omdat jouw reis door de staking niet mogelijk was met de trein? Dan heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten voor vervangend vervoer met een maximum van €25,- óf €0,19 cent per kilometer met een maximum van €25,- voor gebruik eigen vervoer. Dit geldt alleen als de stakingsregeling van kracht is.

Je kunt deze vergoeding aanvragen via Jens, de chatbot van NS. Kijk voor meer informatie op de website van NS.

