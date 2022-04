Duur geintje: dit zijn de 5 prijzigste hondenrassen ter wereld

Wollige semi-husky

Zegt de naam Akita inu je iets? Misschien heb je ons artikel gelezen over de Oekraïense hond die wekenlang op haar (mogelijk overleden) baasje wachtte, van hetzelfde ras. Hoe dan ook: het gaat hier om een viervoeter uit het noorden van Japan, vandaar de wollige vacht die direct uitnodigt tot aaien. Dit husky-achtige exemplaar staat bekend om zijn loyale en rustige karakter. Klinkt goed? Voor ‘slechts’ vier koppen (€4.000) heb je er eentje.

Prijzig sportmaatje

Weet je wat grappig is aan de Egyptische faraohond? Volgens DNA-onderzoek komt-ie eigenlijk van Malta. Nog grappiger is dat ze kunnen gaan glimlachen en blozen als ze enthousiast worden. De oren en neus kleuren dan roze. Hoe snoezig dit er ook uitziet: laat ‘m niet bij je kat of ander klein huisdier in de buurt. Die kan de faraohond als prooi zien. Als op jacht gefokte hond hebben ze veel beweging nodig – ideaal als hardloopvriendje, dus. Wel een prijzig sportmaatje, want de prijs kan oplopen tot €6.000.

Zeldzame jachthond

De reden dat de Canadese eskimohond zoveel knaken kost? Hij is ontzettend zeldzaam. In de jaren zestig was hij zelfs even helemaal van de aardbodem verdwenen. Je kunt ‘m letterlijk voor je karretje (slede) spannen of ermee op jacht gaan. Met al het geld dat je op vlees bespaart door niets in de supermarkt te hoeven uitgeven, kan-ie zichzelf mooi terugverdienen. En da’s nodig ook, met een prijskaartje van (minstens) €6.000.

Waakzaam knuffelbeest

Wat nodigt meer uit tot knuffelen dan een Samojeed? Spoiler: voor zover wij weten niets. Deze witte pluizenbol diende vroeger als waakhond van Samojeedse volkoren (plus hun rendieren) in Siberië, dus je bent ook nog eens hartstikke veilig als je er eentje in huis neemt. Met een honkbalknuppel ben je een stuk goedkoper uit – voor een Samojeed ben je tot €8.500 kwijt – maar dat kroelt ook een stuk minder lekker.

Eénkoppig Pluisje

Hoewel je voor een ‘doorsnee’ Tibetaanse mastiff zo’n €6.000 betaalt, is voor de duurste ooit maar liefst twee miljoen dollar neergeteld – vandaar zijn plekje helemaal onderaan deze lijst. Het Aziatische (berghonden)ras bewaakte vroeger kloosters in Tibet. Met zijn, gemiddeld, zeventig kilo en zestig centimeter schofthoogte snap je waarschijnlijk wel waarom. Het ‘beestje’ doet denken aan Pluisje uit Harry Potter, minus twee koppen dan.

