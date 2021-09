Duurzame dinsdag: deze 5 vrouwen leven duurzaam en delen hun tips

Duurzame Dinsdag vindt elke eerste dinsdag van de maand september plaats. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst, met daarin honderden nieuwe ideeën en initiatieven uit alle hoeken van de samenleving. De beste ideeën maken kans op prijzen en de mogelijkheid zich te profileren. Maar ook als je geen geniaal idee hebt, kun je natuurlijk een belangrijk steentje bijdragen aan een fijner milieu. Marije, Marjolein, Erica, Map en Marieke zijn al heel groen, eh... goed bezig. Inspirerend!

Marije Douma (39)

"Ik help vrouwen meer uit hun garderobe te halen"

Marije Douma (39) runt tweedehands kinderkledingwinkel RecycleKid. Ze geeft ook mini-kledingcursussen aan vrouwen die worstelen met hun kleedstijl.

“Meer halen uit wat je hebt: dat is mijn motto. Het is toepasbaar op zowat alles in het leven. We kopen veel te veel. Spullen, prullen, maar vooral kleding. En we gooien te veel weg. Zelf draag ik al jaren tweedehands kleding en in 2017 stopte ik met vlees eten. Sinds een halfjaar eet ik ook veganistisch en vliegen doe ik uit principe niet meer. Natuurlijk moeten mensen zelf weten hoe ze hun leven inrichten. Daarom wil ik inspireren, niet voorschrijven. Want duurzamer leven moet niet vervelend worden. Ik help vrouwen meer te halen uit hun bestaande garderobe. Ze weten vaak niet goed wat hen wel en niet staat en hoe ze items moeten combineren. Ik kijk met behulp van foto’s naar hun garderobe en leer ze items op een andere manier combineren. Ook geef ik tips hoe het met de hulp van de kleermaker een nieuw kledingstuk kan worden. Mijn droom? Dat we ons bewust worden van de impact van ons consumptiegedrag. Realiseer je dat grondstoffen iets waard zijn. Doe iets pas weg als het niet meer te repareren is. En besef dat je het milieu extra belast als je online schoenen koopt in verschillende maten en de maat die niet past retourneert.”

marijevanrecyclekid.nl

Marjolein Jonkers (44)

"Mijn tiny house is helemaal zelfvoorzienend"

Marjolein Jonker (44) is ambassadeur van de Stichting Tiny House Nederland. Natuurlijk woont ze zelf ook in zo’n zelfvoorzienend tiny house.

“15 jaar lang woonde ik in een huurhuis met 3 slaapkamers, waarvan ik er maar een gebruikte. In 2015 had ik er genoeg van: ik wilde kleiner wonen, midden in de natuur en betaalbaar. En vooral wilde ik zelfvoorzienend zijn, om zo mijn steentje bij te dragen aan de ontlasting van de aarde. Via Pinterest stuitte ik op de Tiny House Movement uit Amerika. Zo’n mooi klein huisje wilde ik ook. Ik startte de Tiny House Nederland Facebookpagina, begon mijn blog marjoleininhetklein.com en ging lezingen geven. Uiteindelijk mocht ik van de gemeente Alkmaar een pilot project opzetten met 5 tiny houses. 2 jaar geleden startte ik in mijn eentje in mijn huisje, inmiddels staan er 5 stuks en zijn er 8 bewoners. Mijn tiny house bestaat uit een houten frame en is gebouwd op een trailer. Het is 20 vierkante meter groot, geïsoleerd met schapenwol en helemaal zelfvoorzienend. Er is een composttoilet, ik wek stroom op met behulp van zonnepanelen en ik vang regenwater op dat ik filter om het te kunnen drinken, ermee te kunnen douchen en af te wassen. Inmiddels heb ik van mijn levensstijl mijn werk gemaakt. Ik richtte de Stichting Tiny House Nederland op, verzorg lezingen, organiseer workshops en cursussen en zette Tiny Findy op, een Funda voor tiny houses. Mijn droom is om als samenleving de omslag te maken naar een manier van leven die in balans is met de ecosystemen op deze planeet. Laten we nu eindelijk eens genoegen nemen met genoeg.”

Map Renes (61)

"Als duurzaam trendy is, bereik je ook jonge mensen"

Map Renes (61) organiseert duurzame modeshows en heeft een eigen ‘circulair modelabel’: kleding en tassen gemaakt van zalmleer.

"Als vormgever van (haar)modeshows zat ik boven op de trends. Alleen vond ik dat er meer aandacht voor het milieu moest komen op de catwalks. Eind 2008 riep ik Frisgroen in het leven, een platform dat 'groene' feesten organiseert en bedrijven helpt hun marketing-evenementen een groenere uitstraling te geven. Een jaar later bedacht ik Groenkapje, een verleidelijke hostess die biologische producten serveert op een festiviteit. Als duurzaam een trendy jasje krijgt, bereik je ook meer jonge mensen. Van het een kwam het ander. In 7 jaar tijd organiseerde ik met Groenkapje 77 evenementen. Toen werd het tijd voor een andere focus. Ik wilde terug naar de mode: iedereen moest uit de 'foute kleren'. In 2011 maakte ik mijn eerste jurk van zalmleer voor zakenvrouw van het jaar Thecla Bodewes. Inmiddels heb ik mijn modeservice Rokk on Roll, een zogeheten 'circulair fashion' label. Van zalmleer maak ik kleding op maat. Het leer is afkomstig uit IJsland. Het warme water dat nodig is voor het looien en kleuren komt uit een geothermische bron, de elektriciteit is afkomstig uit een waterkrachtcentrale. Sinds kort heb ik ook een tassencollectie van zalmleer. Voor het looien gebruik ik mimosa. Mijn droom? Dat Koningin Máxima een jurk van mij gaat dragen."

Marieke Eyskoot (42)

"Veel mensen willen wel, maar weten niet zo goed hoe"

Marieke Eyskoot (42) is sustainable fashion en lifestyle-expert. Ze schreef Talking Dress (2014) en Dit is een Goede Gids, voor een duurzame lifestyle (2017).

“Waarom ik doe wat ik doe? Omdat ik het kan. Ik ben geboren in een land met enorm veel voordelen. We hebben hier democratie, een goede economische situatie, mensenrechten, vrouwenrechten en ik ben ook nog wit. Zó veel privileges. En daar heb ik helemaal niets voor hoeven doen. En dus heb ik hier ook niet meer recht op dan iemand anders. Daarom wil ik wat ik allemaal heb gekregen, inzetten om de balans en de wereld eerlijker te maken. Ik probeer iedereen de mogelijkheid te geven zelf duurzamere stappen te zetten. Want veel mensen willen wel, maar weten niet zo goed hoe. Dat iets goedkoop is betekent niet dat het weinig kost, maar dat iemand anders de prijs betaalt. Onze hoge levensstandaard zorgt voor lage lonen en milieuschade. Het is goed als mensen zich realiseren hoe de kleding-, accessoires-, beauty-, dieet-, sport- en gadgetindustrie werkt. Hun boodschap: je bent niet goed genoeg zoals je bent, je huid heeft te weinig glans, je kleren zijn niet hip genoeg, je bent niet dun genoeg, je hebt te veel rimpels. Zo blijven we kopen en zitten we gevangen in een negatieve, niet-duurzame spiraal. Mijn droom? Dat iedereen de vrijheid heeft om te zijn zoals hij wil zijn. En dat het normaal is dat je koopt wat oké is voor jezelf en voor de wereld om je heen, zonder dat je een keuze hoeft te maken tussen iets wat met of zonder uitbuiting is gemaakt.”

Erica Isaacson (38)

"Het is een sport om zo verpakkingsloos mogelijk boodschappen te doen"

Erica Isaacson (38) is sustainability consultant en probeert zo min mogelijk afval te produceren. Op Instagram deelt ze tips op @thezeroist.com.

“3 jaar geleden vertelde mijn vijfjarige dochter dat ze op school hoorde dat de aarde de strijd tegen het plastic nooit zou kunnen winnen en eraan ten onder zou gaan. Dat was een mooi moment om in ons gezin met de al langer voorgenomen zero waste lifestyle te beginnen. Aanvankelijk zag ik er een beetje tegenop maar toen we eenmaal begonnen, ging het eigenlijk vanzelf. Al het plastic ging de deur uit. En als we boodschappen doen, nemen we lege potjes mee waarin we losse artikelen als olijven en noten doen. Voorverpakte groenten komen er niet meer in. In plaats van een zeeppompje gebruiken we een los stuk zeep, shampoo zit in een zogenoemde bar. De auto is ook de deur uit, we nemen de trein en voor lokaal vervoer de bakfiets. Mijn man moest in het begin even wennen, maar hij ziet nu dat het allemaal niet zo moeilijk is. Het is een sport om zo verpakkingsloos mogelijk boodschappen te doen, en heel fijn om te zien hoe leuk de kinderen het vinden. Ik heb al mijn tips verzameld op de site thezeroist.com om te laten zien dat je je levensstijl helemaal niet drastisch hoeft te veranderen als je duurzamer wilt leven. Het gaat gewoon om je instelling. Als je klein begint, kom je vanzelf steeds verder. Nu moeten de grote winkeliers nog om.”

Aan de slag met een duurzame sport

Wilde duurzame plannen? Wie weet zijn ze levensvatbaar. Alles begint met een gouden 'groen idee'.

Stap 1 Schrijf de droom op. Niet in een zin, maar in kernwoorden. Al klinken ze gek, schrijf ze op. Het gaat er nu nog niet om wat kan, maar wat u belangrijk vindt.

Stap 2 Sluit de ogen en mediteer 10 minuten. Visualiseer daarbij de droom.

Stap 3 Teken de droom. Maakt niet uit of het een mooie tekening is, het gaat erom dat de tekening een beeld geeft van het eindresultaat.

Stap 4 Bedenk welke eigenschappen er nodig zijn om deze droom te verwezenlijken. Bedenk welke talenten u hebt, waar uw kracht ligt. En wat u mist.

Stap 5 Bedenk wat nodig is om deze duurzaamheidswens te realiseren. Meer kennis en informatie waarschijnlijk. Ga op onderzoek uit en praat met mensen die hun groene droom reeds zagen uitkomen. Vaak helpen zij graag, ze zijn zelf immers ook onderaan begonnen. Vraag hen om tips en adviezen. Geld is meestal ook nodig om een droom te verwezenlijken. Misschien ziet een ‘groene’ bank wel iets in het plan. Of doe onderzoek naar crowdfunding.

Stap 6 Praat over het idee met allerlei mensen die iets voor u zouden kunnen betekenen. Zij kunnen helpen om het idee uit te werken en te onderzoeken of het ook echt haalbaar is.

Eye-openers

Marije Douma:

Check of vraag naar afmetingen van kleding en vergelijk die met de afmetingen van uw eigen kleding om een idee te krijgen van de pasvorm.

Kijk voor mooie tweedehands kleding eens op: thenextcloset.nl : een site met mooie tweedehands merken en designer kleding, schoenen en accessoires.

US: vestiairecollective.com : een internationale marktplaats met fantastische merken en designkleding, schoenen en accessoires.

imparfaiteparis.com : sympathieke Franse vintage site met scherpe prijzen.

Marjolein Jonker:

Bedenk steeds: wil ik die schoenen of broek echt kopen of besteed ik de tijd die nodig is om dit geld te verdienen liever aan het lezen van een boek? We kopen spullen met tijd, niet met geld.

hetkanwel.nl: feelgood site over duurzaam leven, werken en wonen. over duurzaam leven, werken en wonen.

boerenenburen.nl: bestel boodschappen online bij boeren in de buurt en haal ze af bij een winkel in de buurt.

greenevelien.com : over duurzamer leven. Ook voor mensen die verder willen gaan, off-grid leven (zonder gas- en elektriciteitsaansluiting).

peerby.com/one: delen in plaats van alles zelf kopen. Peerby brengt mensen met elkaar in contact om bij elkaar te lenen.

Map Renes:

Ruil eens kleding met vriendinnen en collega’s in plaats van nieuwe te kopen.

Probeer kleren minder te wassen, hang ze liever een nachtje buiten om te luchten.

projectcece.nl : de grootste verzamelwebsite voor duurzame en eerlijke kleding in Europa.lena-library.com : de kledingbieb waar je kleren leent in plaats van ze koopt.

deceuvel.nl : duurzame broed-plaats voor creatieve en sociale ondernemers op een scheepswerf in Amsterdam.

Marieke Eyskoot:

Merken die hun platform gebruiken om het gangbare systeem te veranderen, die taboes doorbreken en ons bevrijden van onethische gewoontes:

Outdoor-merk Patagonia is bekend om hun reclame waarin ze opriepen hun jassen niet te kopen. Dat dwingt om na te denken of je de jas ook echt nodig hebt.

goatorganicapparel.com : ‘vegan’ kleding

Parfummerk Abel laat zien dat de wereld van (luxe) parfum ook heel duurzaam kan zijn.

Erica Isaacson:

thezeroist.com : bevat een zero waste shopping guide met adressen in Amsterdam. Met tips die de dagelijkse hoeveelheid afval in de keuken en badkamer direct verminderen.

helemaalshea.nl: producten voor de badkamer waar geen verpakking aan te pas komt.

littleplantpantry.com: plasticvrije kruidenier met plantaardige kaas, olijfolie, zelfgemaakte amandelmelk, kruiden, thee, zeep en handcrème. Bijna alle basis-behoeften zijn hier te koop en kun je zelf scheppen in een eigen pot of zak.

zeeplokaal.nl: handgemaakte zeep met uitsluitend biologische ingrediënten.

