Duurzame Dinsdag: zo draagt de redactie hun steentje bij

Tijdloze meubels

Susan de Bruijn, beeldcoördinator: “Mijn spullen geef ik altijd een tweede leven. Ik verkoop spullen op Vinted of Marktplaats, ik breng het naar de kringloopwinkel of gooi het in de textielcontainer. Ook ben ik heel zuinig op mijn meubels. Mijn kwalitatief goede en tijdloze meubels van teakhout kocht ik toen ik 25 jaar oud was met behulp van een schenking van mijn opa en oma. Ik ben nu 45 jaar en heb deze meubels nog steeds. Sommige items zijn na de verhuizing op een andere plek beland om een andere sfeer te creëren. Eens in de zoveel tijd wordt het licht opgeschuurd en ingesmeerd met houtolie. Dan zijn ze weer als nieuw!”

Auto de deur uit

Caroline Alderden, traffic coördinator: “Ik heb laatst besloten om mijn dieselauto de deur uit te doen en met het openbaar vervoer te gaan reizen en meer met de fiets te doen. In de weekenden kan ik de elektrische auto van mijn vriend lenen.”

Schoonmaakmiddelen

Barbara Schneemann, adjunct hoofdredacteur online: “Weet je hoeveel troep er in gewone schoonmaakmiddelen zit? Ik gebruik alleen nog maar ecologische schoonmaakmiddelen. Ook was ik niet meer op 40 graden, maar op 30 graden.”

Doe-cadeaus

Lisette Gerbrands, freelance eindredacteur: “Ik geef tijdschriften en boeken vaak nadat ik ze gelezen heb aan mijn moeder, zussen of vriendinnen. Weggooien na één keer lezen is zonde! De laatste jaren geef ik ook altijd ‘doe-cadeaus‘ in plaats van spullen. Houd je fijne herinneringen aan over en het is beter voor het milieu.”

Vleesvervangers

Eva Breda, editie editor: “Check je voorraadkastjes voordat je boodschappen doet! En kies ook eens voor vleesvervangers. Zo lekker en beter voor de planeet en dieren. Je kunt ook klein beginnen, door eerst één product te vervangen. Bijvoorbeeld kipburgers, die zijn amper van echt te onderscheiden.”

Delen

Ismay Gijsen, freelance redacteur: “Mijn moeder woont in de buurt en als we een product nodig hebben waarvan je al weet dat je het niet vaak gaat gebruiken, checken we eerst of de ander het heeft. Dan hoef je het zelf niet te kopen om vervolgens weg te moeten gooien omdat je het nauwelijks gebruikt. Bijvoorbeeld bepaalde kruiden of een potje gochujang of doenjang.”

Aan het verbouwen? Kies een duurzame vloer. Welke vloer je het beste kunt kiezen, wordt uitgebreid besproken in de video: