‘Echte Gooische moeder’ Florine krijgt uitslag NIPT-test: “Zo blij”

“Ik ben zo blij, alles is goed!” komt Florine met haar armen in de lucht haar woonkamer binnen, waar de rest van de Gooische moeders zich hebben verzameld. “Alles stond op low risk”, vertelt ze over de uitslag. Meteen krijgt ze knuffels: “We zijn zo blij voor je”, roept Pauline Wingelaar, een andere moeder uit de serie. Zij verloor in oktober vorig jaar haar dochtertje.

Geen idee van zwangerschap

Omdat Florine in de eerste drie maanden van haar zwangerschap niet wist dat ze in verwachting was, heeft ze daar op het gebied van eten en drinken geen rekening mee gehouden. “Ik heb gewoon wijntjes gedronken en rauwe tonijn gegeten. Ik ben extra blij dat er nu niets mis is.”

Over het geslacht van de baby is nog niets bekend. “Dat komt later wel”, deelt de Gooische moeder, die op 14 juni aankondigde zwanger te zijn van haar tweede kindje. Ze is al moeder van zoontje Beer.

NIPT-test

Bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt er bloed afgenomen. In dat bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kindje en zo kan een laboratorium onderzoeken of er bij het kindje een aanwijzing is voor down-, edwards- of patausyndroom.

Bron: RTL Nieuws