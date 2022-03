Ed Sheeran neemt zijn 1-jarige dochtertje mee op tournee

Ed gaat de wereld rond met zijn +-=÷x Tour (The Mathematics Tour), maar is ook sinds september 2020 een jonge vader. Zijn vrouw Cherry Seaborn beviel toen van hun dochtertje met de bijzondere naam Lyra Antarctica. Nu Ed weer op tournee mag na alle covidperikelen, neemt hij het meisje mee op reis.

De locaties en steden waar hij optreedt maken dat namelijk mogelijk, vertelt de zanger. “Ik heb het geluk in de weekenden op te treden”, zegt Sheeran in de Carrie & Tommy Podcast. “Mijn dochtertje is nu negentien maanden oud en super makkelijk mee te nemen. Bovendien is ze nog lang niet op de leeftijd waarop ze naar school moet.”

Ed en zijn gezin verblijven voor een optreden ongeveer een week in een hotel in de buurt van de locatie. “Dus het is allemaal erg kindvriendelijk.”

Jeugdherberg

Vroeger was dat allemaal heel anders, vertelt hij ook nog. “Ik speelde altijd op kleine locaties zonder kleedkamer. Je ging in een busje, je gaf soms acht optredens op rij en je verbleef in jeugdherbergen met meerdere mensen op een kamer.”

De Britse zanger begint zijn muzikale tour volgende maand in de Ierse hoofdstad Dublin en trekt daarna verder naar andere steden in Europa. Ed staat op 14 en 15 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Bron: ANP/Carrie & Tommy Podcast