Edino deelt ontroerende boodschap na winnen Televizier-Ring

Hij laat weten nog flink aan het nagenieten te zijn.

Wakker worden met een lach

Ook bedankt hij het team van documentairemaker Jessica Villerius, alle stemmers en zijn lieve gezin thuis. “Jullie zorgen ervoor dat ik iedere dag weer met een lach op mijn gezicht wakker word”, schrijft Edino bij de fotoreeks.

Samen met zus Mar Jan en jongere broer Israël was Edino donderdagavond op het gala aanwezig. Maar de ring is ook voor de rest van het grote gezin, vindt hij. “We stonden hier vanavond met 3 uit een familie van 9. Dit verhaal gaat over ons allemaal. Ook zij hebben vanavond gewonnen”, vervolgt hij met een hartje.

Zin in de toekomst

Hij sluit zijn bericht af met rake woorden over de toekomst, waar hij enorm naar uitkijkt. “Nu is het verleden klaar. Dit was de mooiste afsluiting die mogelijk was en de start van iets prachtigs: onze eigen, onbevangen toekomst. Ik heb er zin in!”, besluit hij dankbaar.

Bron: Instagram Edino van Dorsten