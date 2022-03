Edsilia Rombley in tranen tijdens optreden ‘I can see your voice’

Hoewel sommige kandidaten de sterren van de hemel zingen en anderen juist helemaal níet kunnen zingen, raakte één stem de zangeres in het bijzonder.

Lipsync

De aflevering is verdeeld in verschillende rondes, zo ook de lipsync ronde. Tijdens deze ronde playbacken de kandidaten al dan niet op hun eigen stemgeluid. Het is aan het panel om te oordelen of ze op hun eigen stemgeluid playbacken of niet.

Tijdens deze ronde zagen we onder andere ‘Miss ICSYV’. Fred vindt dat ze ongelooflijk goed kan playbacken, maar juist daarom denkt hij dat het niet echt is. Edsilia zou het wel heel leuk vinden als ze wel goed kon zingen, omdat het volgens haar dan helemaal zou kloppen. Danny heeft hier overigens een heel eigen theorie over: “We worden ‘miss-leid’.” Volgens hem is ze te perfect in alles en juist daarom zou ze niet kunnen zingen. Al met al wordt Miss ICSYV eruit gestemd tijdens de lipsync ronde.

Onthulling

Tijdens de onthulling wordt het panel echter compleet omver geblazen. Wat blijkt? Miss ICSYV, die in het echt Eleanor heet, kan zéker wel zingen. Edsilia wordt hier dan ook zichtbaar emotioneel van haar stemgeluid en dept haar ogen droog tijdens het optreden. Ze zegt: “Je hebt zo’n mooie stem. Het is echt wauw. Magical. Je bent niet alleen mooi, maar je hebt ook nog een heel mooi geluid.”

Bron: RTL/Videoland