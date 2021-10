Een avond zonder Facebook, Instagram en Whatsapp: “Ai, confronterend”

Een maandagavond op de bank zonder Facebook, Instagram en Whatsapp. Mijn eerste gedachte: lekker rustig. Da’s toch gek eigenlijk?

WhatsApp maakte geen verbinding, Instagram bleef hangen op een foto van de kat van mijn schoonouders en op Facebook waren alle berichten grijs: #facebookdown. Mijn scherm bleef maandagavond op een paar pushberichten en sms’jes (ja, echt) na de hele avond leeg. Even helemaal terug naar 1999.

Verslaafd

Er zijn natuurlijk genoeg momenten dat ik mijn telefoon niet of nauwelijks in mijn handen heb. Maar ik betrap mezelf er toch vaak - te vaak - op dat ik tijdens die leuke serie even dat appje beantwoord of voor de zoveelste keer door Instagram scrol. Hoe vaak ik me ook heb voorgenomen om mijn telefoon ’s avonds weg te leggen. Verslaafd? Dat zou ik eerder niet over mezelf gezegd hebben, maar maandagavond werd toch wel pijnlijk duidelijk hoe vaak ik zonder na te denken wéér die apps open.

Ik heb maandagavond toch zeker meerdere keren (tien keer? Néé geen tien, toch? Toch?) de Instagram-app op mijn telefoon geopend om te kijken of er nog iets nieuws te vinden was. O nee, #facebookdown. Ai. Confronterend. Je weet dat alles offline is, maar toch pak je uit automatisme steeds die telefoon er weer bij. “Hoi, ik ben Chanan...”

Ouderwets offline zijn

Aan de andere kant dacht ik bij het ontdekken van de storing meteen: ah, lekker rustig. Even ‘ouderwets’ een avond offline, zonder kiekjes van het avondeten of die zonnige strandvakantie van andere mensen. Om even niet het gevoel te hebben dat er altijd wel iemand wacht op een appje. Dat hoort allemaal leuk te zijn, maar voelt, zo weet ik sinds gisterenavond, blijkbaar ook als een verplichting.

Deze offline avond was juist zo lekker rustig, omdat je zeker wist dat je niets mistte. Niemand had toegang tot de apps, dus er was niets te missen. Daar zit het probleem. We moeten af van dat gevoel dat we iets missen als we even offline zijn. We moeten afkicken en vaker gewoon even onbereikbaar zijn. Dit soort avondjes moeten we elkaar meer gunnen. Reageert een vriendin niet op een appje? Dan spreek je haar morgen wel. Zullen we dat afspreken? Ik begin.