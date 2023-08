Een Belgische wandelaar is gereanimeerd na een aanval door Europese hoornaars

Na de reanimatie is hij door de hulpdiensten naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht, waar hij is opgenomen op de intensive care. Vijf andere wandelaars werden ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij zijn ook gestoken, maar reageerden gelukkig minder heftig op de beet.

Allergische reactie

De aanval van de Europese hoornaars gebeurde tijdens een georganiseerde wandeltocht van 24 kilometer door het gebied in de Nazaretdreef in het Belgische Lier. Rond de middag werden meerdere wandelaars aangevallen. Zes mensen vertoonden een allergische reactie. Bij één iemand was dit zelfs een heel zware allergische reactie, want hij moest dus gereanimeerd worden.

Paniek

Tijdens het nieuws op VTM vertelde één van de wandelaars over de aanval van de Europese hoornaars. “Het was heel akelig. Mijn hoofd zat vol hoornaars, mijn handen ook. Gelukkig had ik mijn trui aan, want je krijgt die beesten niet weg. Ik was echt in paniek.”

Nest Europese hoornaars verwijderen

De politie was snel ter plaatse en sloot het pad af. De brandweer ging vervolgens op zoek naar het nest van de hoornaars, om dat op een veilige manier te verwijderen. Het nest zat in een boomholte en de brandweerlieden spoten hier giftig poeder in. Het duurt ongeveer 48 uur tot alle hoornaars van het nest dood zijn.

Pijnlijker dan een wesp

Een andere wandelaar werd ook gestoken, maar hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. “Ik heb in het verleden ooit een keer een wespensteek gehad, maar dat is niet te vergelijken met een steek van een hoornaar. Die is vele keren pijnlijker”, vertelt ze aan HLN.be. “Zelfs het slikken van een paar pijnstillers helpt amper. Maar ik heb in zekere zin nog geluk gehad, want een grote allergische reactie bleef uit.”

Verschil Europese en Aziatische hoornaar

De Europese hoornaar is een inheemse wespensoort die een hele belangrijke plaats heeft in ons ecosysteem. Ze zijn niet agressief, zolang je maar uit de buurt blijft van het nest.

De Europese hoornaar is overigens een andere wesp dan de Aziatische hoornaar die ook wel ‘monsterwesp’ wordt genoemd. De Aziatische hoornaars is een stuk agressiever en groter dan de normale wesp. Wil je hier meer over weten? Wij vertellen je hoe je ’m herkent en wat je moet doen als je er een tegenkomt.

Bron: HLN.be