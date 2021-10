“Eén coronapatiënt op de ic verdringt vijftien hart- of kankerpatiënten”

“Eén (ongevaccineerde) coronapatiënt verdringt zo’n vijftien hart- of kankerpatiënten op de intensive care”, stelt Diederik van Dijk, hoofd intensive care van het UMC Utrecht, dinsdag in de podcast De dag. Dat komt omdat coronapatiënten tot wel drie weken op een ic blijven, terwijl patiënten na een hart- of kankeroperatie vaak na een nacht al naar een andere afdeling worden overgeplaatst.

Grote gevolgen

Coronapatiënten verdringen iedere dag in allerlei ziekenhuizen andere patiënten van de ic’s en dat kost ook mensenlevens. Volgens Van Dijk voelen artsen zich daar in toenemende mate ongemakkelijk bij, omdat het voor een groot deel vermijdbare zorg is. Hij maakt zich dan ook zorgen over het aantal mensen dat niet gevaccineerd is en de gevolgen daarvan voor de zorg. Hij merkt dat er nu al een groot tekort is aan ic-bedden.

Ingrijpende operaties

Het gaat vaak om grote, ingrijpende operaties zoals hartoperaties of behandelingen tegen kanker. Deze patiënten moeten na hun operatie natuurlijk terecht kunnen op de intensive care, maar omdat daar door de coronadrukte geen plek is, worden deze noodzakelijke operaties dus uitgesteld. “En dat gebeurt bij sommige mensen niet één keer, niet twee keer, maar soms zelfs drie keer. Dat is echt verschrikkelijk.”

Voorrang

Tachtig procent van de coronapatiënten op ic’s is niet gevaccineerd. Het blijft een beetje een gekke situatie, vindt Van Dijk. “In de horeca worden ongevaccineerden achtergesteld, maar in het ziekenhuis krijgen ze voorrang,” zegt hij. Hij is daarom van mening dat er beter nagedacht moet worden over hoe de zorg omgaat met deze groep patiënten, aangezien er nu al een beddentekort is op ic’s.

Bron: Podcast De Dag.