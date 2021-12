Eén familie, twee vaccinatiekampen... Libelle’s Anne Flore wil zonder ruzie aan het kerstdiner zitten. Lukt dat?

In mijn gezin heb ik me altijd anders gevoeld. Qua uiterlijk, levensstijl en ambities voelde ik me vaker wel dan niet het buitenbeentje. Maar met de opkomst van het coronavirus werd dit gevoel anders te zijn nog eens extra benadrukt. Want daar waar ik volledig gevaccineerd ben en het vaccinatiebeleid toejuich, kijkt de helft van mijn familie met argusogen naar de farmaceutische industrie. Een test? Die komt er bij hen niet in. Om over een vaccinatie maar te zwijgen.

Onbegrijpelijk

Het is lastig te begrijpen hoe je binnen dezelfde familie lijnrecht tegenover elkaar kunt staan. Want hoe kan het dat je hetzelfde bloed door je aderen hebt stromen en toch zo’n andere kijk hebt op een dergelijke grote gebeurtenis in de wereld? Ik kan me nog goed herinneren dat het eerste gesprek over het grote onderwerp beladen was. Onvermijdelijk, maar zwaarbeladen.

Onvermijdelijk gesprek

Ik merkte al snel dat er twee kampen ontstonden, waarbij de ene helft van de familie in team ‘wel gevaccineerd’ zat en de andere helft van de familie zich in team ‘niet gevaccineerd’ schaarde. En dat ging gepaard met frustraties, veel emoties en vooral het proberen te overtuigen van het andere kamp. Niet uit woede of onvree, maar uit bezorgdheid. Ik omdat ik bang ben dat zij ziek worden zonder vaccinatie, zij omdat ze bang zijn dat ik júist ziek word door de prik. Meer dan eens hing ik huilend met een vriendin aan de telefoon, uit pure frustratie en vooral uit onbegrip over de gang van zaken binnen onze normaliter zo harmonieuze familie.

Wij tegen zij

En dat is waar het vaak fout gaat, vertelt psycholoog Amrah van Til van praktijk In Verbinding. Wanneer er sprake is van dergelijke verschillen, is juist open communicatie belangrijk. “Het is gelijk een persoonlijke kwestie als het binnen een familie plaatsvindt, maar door je niet aangesproken te voelen door de keuze van de ander voorkom je afscheiding, weerstand en competitie. Door de situatie te zien als een samenzijn met een andere mening, blijf je een wij. Wij tegen zij is funest.”

Respectvol doorvragen

Ze legt uit: “Het basisprincipe van een goed gesprek is respect hebben voor andermans mening.” Amrah stelt dat onbegrip begrijpelijk is, maar dat het belangrijk is om je te proberen te verplaatsen in de visie van de ander. “Door wat dieper door te vragen waarom en te vragen wat het met de ander doet, kan je je al iets beter in het oogpunt van de ander verplaatsen. Vraag door, niet om te controleren, maar om belangstelling te tonen en te kunnen snappen hoe iemand tot zijn standpunt komt. Ze vervolgt: “De scheiding tussen de ander z’n mening en die van jou is vaak dunner dan je denkt. Probeer je eigen mening niet als belangrijker of beter te zien, hoe lastig dit soms ook is.”

Verdrietige realisatie

Ik herken me in haar advies. Lange tijd hanteerde ik de struisvogelstrategie, en ging ik het onderwerp zoveel mogelijk uit de weg uit angst voor een echte ruzie waarmee te grote schade aangericht zou worden. Een verdrietige realisatie, vooral omdat in mijn familie openheid, eerlijkheid en vertrouwen altijd de boventoon voerde. Pas door het gesprek aan te gaan op een open en eerlijke manier (en vooral met zo min mogelijk oordelen) was het mogelijk om weer dichter tot elkaar te komen. Want ondanks de grote verschillen en het steeds groter wordende onbegrip dat ik vanbinnen voelde, voelde ik vooral een groot gemis. “Er is zo veel meer dan corona, dus kijk naar wat je wel verbindt. En wat je wel samen hebt, want dat is meer dan het virus”, stelt ook Amrah van Til.

Onvoorwaardelijke familieband

Uiteindelijk pende ik mijn gevoelens op een kaart neer, zodat ik een uitbarsting voor kon zijn en mijn woorden zorgvuldig kon kiezen. Ik hield het bij mezelf en maakte voornamelijk duidelijk dat ik hoopte dat we het respectvol met elkaar oneens konden zijn. Een hele kunst, maar het bleek mogelijk. Voor mij was en ís het ’t allerbelangrijkste dat er wederzijds respect is in de familie. Elkaar écht begrijpen of elkaars standpunt innemen zullen we niet, maar elkaar respecteren en van elkaar houden kunnen we wel. Ook in dit geval. Of misschien juist in dit geval. Want als er iets is wat onze familieband voor mij omschrijft, dan is het de immer aanwezige onvoorwaardelijke liefde.