Een frisse neus én goede daad: help de vogelbescherming met vogels tellen

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Jij kunt zelf vanuit je eigen tuin of balkon meedoen.

Nationale Tuinvogeltelling

Van beginners tot echte vogelkenners: iedereen kan zijn steentje bijdragen. En het duurt slechts een halfuurtje. Zo heb je een reden om even naar buiten te gaan én help je de Vogelbescherming. Met die informatie kunnen zij vogels namelijk beter helpen en beschermen.

Hoe werkt het?

Je houdt op een van bovenstaande dagen één keer een halfuur de vogels in je tuin of op je balkon in de gaten. Schrijf vervolgens op om welke soort vogel het gaat, bijvoorbeeld een roodborstje of koolmees. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Dan tellen ze niet mee. Tel de vogels van een bepaalde soort niet bij elkaar op, maar schrijf op hoeveel vogels van één soort maximaal tegelijk in jouw tuin zitten. Zie je eerst drie roodborstjes en daarna nog een keer twee? Dan is de score dus drie en niet vijf. Doe dit bij iedere soort vogel.

Vroege vogels

Om de meeste vogels te kunnen tellen, is het slim om 's ochtends vroeg je al met je verrekijker naar buiten te gaan. Dan zijn de vogels het actiefst. Ben je een beginnende vogelspotter? Dan heb je vast wat aan deze tips voor de beginnende vogelspotter.

Let vooral op de merel

De Vogelbescherming vraagt dit jaar om vooral op merels te letten. Het aantal merels in Nederland gaat al een paar jaar achteruit en de Vogelbescherming wil graag weten of dat dit jaar weer het geval is. In 2008 zaten er gemiddeld nog 3,7 merels in een tuin en in 2020 waren dat er nog maar 2. Dit jaar is daarom uitgeroepen tot ‘Jaar van de merel’. De huismus, de koolmees en de pimpelmees zijn de drie vogels die ieder jaar het meest gespot worden.

Bron: Vogelbescherming Nederland