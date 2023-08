Een gevulde koek kopen is bij deze supermarkt duurder dan je denkt

In tijden dat de prijs van boodschappen de pan uitstijgt, klinken alle producten die ónder een euro blijven als muziek in de oren. Albert Heijn-klant Rutger Steenbergen was dan ook blij verrast toen hij een aanbieding zag van vier gevulde koeken voor 59 cent bij het filiaal in Zwolle.

Slinkse prijs

Of toch niet? Eenmaal bij de kassa blijkt het pak koeken niet 59 cent, maar € 2,36. De prijs op het bordje bleek om een stukprijs te gaan. Dat stond weliswaar in minuscule lettertjes op het prijskaartje, maar dat had hij even over het hoofd gezien. ‘Dat is het naaierige van Albert Heijn’, schrijft hij op LinkedIn.

Eens of oneens

In de honderden reacties kan hij op bijval én kritiek rekenen. Sommigen zijn ook al eens de mist in gegaan met het berekenen van de totaalprijs van hun bakkerijproducten bij de supermarkt. ‘Inmiddels weet ik het, maar ik ben er twee keer ingetrapt’, schrijft ene Martijn die bij de kassa van de koude kermis thuiskwam met zijn doosje carrot cakes. Op de verpakking stond 0,99 cent, maar dat gold pér cakeje.

Kwestie van lezen

Een zak broodjes verkoopt de supermarkt toch ook per verpakking en niet per stuk?, wil iemand anders weten. Mag je dan zomaar een product uit de verpakking halen en de rest terugleggen? Anderen wijten het ‘probleem’ aan de klant. Het staat immers ‘duidelijk’ op het kaartje dat het op een stukprijs gaat. Het zou gewoon een kwestie van goed lezen zijn.

Gebruikelijke manier

Het verlossende antwoord op de vraag of zo'n slinkse manier van adverteren normaal is, komt van een woordvoerder van Albert Heijn zelf. ‘Bij onze verse bakkerijproducten is het onze gebruikelijke manier om de producten per stuk te prijzen. Dus een klant mag het aantal koeken kopen als gewenst. Een bakkerijmedewerker verpakt de koek(en) vervolgens voor je’, schrijft zij op LinkedIn.

Flauwe tactiek

‘Een flauwe tactiek’ en ‘gewoon stom’, vinden reageerders, wanneer het om een voorverpakt product met meerdere stuks erin gaat. Hoe dan ook, ook in de supermarkt geldt dus de oerdegelijke levensles: altijd de kleine lettertjes lezen.

Een gevulde koek kopen is bij deze supermarkt duurder dan je denkt Beeld Rutger Steenbergen

