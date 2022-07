‘Een Huis Vol’-Janneke ziet meer dan negen kinderen best zitten

In eerste instantie wilde ze het er na haar zesde kind eigenlijk bij laten zitten. Carolien, die inmiddels zeven is, was namelijk nogal een huilbaby. “Negen maanden huilde ze non-stop. Dat gun ik niemand”, vertelt ze tegen RTL Boulevard. En dan was de negen maanden daarvoor ook al niet bepaald een walk in the park. “Die zwangerschap was pittig, omdat er zorgen waren of ze gezond ter wereld zou komen. Dat ging gelukkig goed.”

“Baby’s blijven zo leuk”

Toch volgden na dat uitdagende anderhalf jaar nog drie kinderen. “Daarna raakte ik toch weer zwanger en achteraf denk ik dat het zo moest zijn. Hierdoor zagen we: het kan ook anders. Carolien is de enige die zo gehuild heeft.” Ongelooflijk genoeg smaakte het naar nóg meer. Hoewel haar man Johan het wel goed vindt zo, zou Janneke haar gezin graag ‘compleet’ maken met een tiende. “Zwanger zijn vind ik prachtig en baby’s blijven zo leuk. Maar ik kan alleen de Heer danken dat het zo goed is gegaan en we zo’n mooi gezin hebben.”

Behoorlijk wat boodschappen

Waar een normaal mens zich al wezenloos schrikt als het bij de supermarkt boodschappen moet afrekenen, zullen de tranen bij Janneke en Johan helemaal in de ogen springen. Ze geeft toe dat er behoorlijk wat spul doorheen gaat: “Sowieso anderhalf brood per dag en twaalf pakken melk per week.”

Bron: RTL Boulevard