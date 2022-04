We hebben er lang op moeten wachten, maar Nederland is eindelijk weer eens het toneel van een inkomend staatsbezoek. In december 2018 bezocht de president van Kaapverdië, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, met zijn vrouw ons land. Momenteel zijn de president van India, Ram Nath Kovind, en zijn echtgenote Savita op bezoek en werden dinsdag warm onthaald door Willem-Alexander en Máxima. Zij gingen in 2019 zelf op bezoek in India, maar hebben een véél diepere geschiedenis met het land.

Een bewoonster van het dorp Srinivasnagar laat prinses Máxima horen hoe een rups geluid maakt in zijn cocon. Op de derde dag van het vierdaags staatsbezoek in oktober 2007 bezoekt koningin Beatrix met prins Willem-Alexander en prinses Máxima het dorp Srinivasnagar. Beeld ANP / ANP

Beatrix tegen Máxima: waarom is je haar nat?

Het was op 26 december 1999 dat Máxima en Willem-Alexander voor het eerst samen voet zetten op Indiase bodem. Alle Oranjes, behalve prinses Juliana (die op doktersadvies thuisbleef), vlogen voor de millenniumwisseling naar New Delhi en reisden door naar de deelstaat Rajasthan. Foto’s van die privéreis zijn er niet, maar op een kiekje uit het archief van prinses Margriet - ooit werd tentoongesteld bij Paleis het Loo - was prins Bernhard te zien met al zijn kleinkinderen, toen nog grotendeels ongetrouwd.

Willem-Alexander staat er ook solo op (alleen prins Maurits heeft Marilène aan zijn zijde, die waren toen al getrouwd), maar Máxima was er wel bij, leerden we niet veel later dankzij haar New-Yorkse lerares Nederlands Hanny Veenendaal. Zij deed in het AD smakelijk uit de doeken wat Máxima met haar had gedeeld over de niet louter romantische reis: “Het was heel leuk, maar wel moeilijk. Nederlanders zijn behoorlijk kritisch, ik werd als nieuwkomer tegen het licht gehouden. Iedereen kreeg last van zijn darmen en ik werd wagenziek. Mijn haardroger ging ook nog kapot. Toen ik hem in het stopcontact stopte, blies hij op. De koningin vroeg voortdurend: ‘Waarom is je haar nat?’”

Prinses Máxima wordt door de dorpsbewoners ontvangen in Bangalore tijdens het staatsbezoek in 2007. Beeld ANP / ANP

De bekokstoofde verloving van Willem-Alexander en Máxima

Het was gelukkig niet Máxima’s eerste kennismaking met haar schoonfamilie, die vond al in de zomer plaats in Italië. Maar het was wel een belangrijke, want in januari 2000 draaide de geruchtenmolen over Willem-Alexander en zijn Argentijnse lief op volle toeren. Er zou een verloving zijn bekokstoofd in India, die spoedig zou worden aangekondigd. In werkelijkheid was het pas een jaar later zover.

De eerste foto van Willem-Alexander en Máxima volgde snel

Wel werd Máxima drie weken na haar India-reis voor het eerst met Willem-Alexander gekiekt in New York, door fotograaf Edwin Smulders. Niet veel later verhuisde ze naar Brussel om Nederlands te leren en dichterbij Willem-Alexander en haar toekomstige familie te gaan wonen. India mag dan niet de plek zijn geweest waar de kroonprins zijn aanzoek deed (dat was op de vijver van Huis ten Bosch), het was wél de plek waar de relatie in een volgende versnelling schoot.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima poseren bij het mausoleum van Safjardung in New Delhi tijdens het staatsbezoek aan India in 2019. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De koninklijke familie en hun liefde voor India

Het is ook een plek waarover onze koning zich erg romantisch toonde tijdens hun staatsbezoek in 2019. “De liefde voor India heb ik van jongs af aan meegekregen van mijn vader en moeder, die voor dit land een warme plek in hun hart hadden”, zei hij er toen over. Prinses Beatrix kwam er in 1962 voor het eerst, prins Bernhard kwam er wel eens voor zijn werk voor het Wereld Natuur Fonds, prins Claus reisde in 1991 samen met Willem-Alexander af voor een studiereis. En natuurlijk waren er ook officiële staatsbezoeken, waarbij Beatrix steevast sari’s kocht op Indiase markten die ze later in Nederland liet vermaken tot originele galajurken. Waarvan Máxima er zelfs ooit een leende.

Koningin Beatrix en prins Claus bezoeken India in 1986. Beeld ANP / Capital Photos

De legendarische sari-jurk van Máxima

Dat shoppen in India heeft Máxima inmiddels ook geleerd. De legendarische sari-jurk van Jan Taminiau waarin ze in 2019 de show stal, werd gemaakt van de stof van een sari die ze tijdens een staatsbezoek in 2007 kocht in Jaipur. Een dijk van een nieuwe Oranje-traditie zou je zeggen: dikke kans dat ze ook in 2019 weer fijn wat stoffen shopte. Voor zichzelf, maar misschien ook wel voor haar dochters. Ze zal vast nog wel eens met veel liefde en zelfspot met ze praten over die reis in 1999 en wat die voor haar en hun vader betekende.

Zeker deze week, nu ‘India’ hier op bezoek is. Wij verwachten zéker ergens een knipoog naar een van de talloze mooie herinneringen die ons koningspaar heeft aan het land. Ook dat is immers Oranje-traditie.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Ram Nath Kovind een staatsbezoek aan de Republiek India in 2019. Beeld Brunopress/Patrick van Emst