Een koude douche voor je vetverbranding: feit of fabel?

Warmte en kou

Je lichaam heeft tal van systemen om je warm te houden. Handig voor die wandeling door de sneeuw, die altijd koude vliegtuigen (waarom is dat toch?) en inderdaad, de koude douche. Dat merk je bijvoorbeeld aan klappertanden. Niet charmant, maar de warmte die daardoor vrijkomt maakt een hoop goed. Heeft je lichaam eenmaal voldoende warmte, zorgen je bloedvaten ervoor dat die warmte goed verspreid wordt. Je bloedvaten in je armen en benen trekken samen, zodat het warme bloed dichter bij je organen blijft. Ons lichaam zet dus heel wat in gang zodra het koud wordt. En we zijn er nog niet: op koude momenten gaat je lichaam ook nog eens met je vetcellen aan de slag.

Soorten vetcellen

Grofweg heb je twee soorten vetcellen: bruin en wit. Het witte vet slaat energie op. Heb je daar te veel van, hoopt het zich op, en dat kan je terugzien aan je postuur. Het bruine vet - je verwacht het niet - verbrandt juist vetten. Zo zet bruin vet de suiker, vetten en zetmeel om in energie, die we hard nodig hebben. Super belangrijke fabriekjes dus eigenlijk, die gerund worden door mitochondriën: de energie-omzetters. Mitochondriën zetten kleine vetdruppeltjes om in warmte. Is de voorraad leeg? Dan worden vetten opgehaald uit het bloed. Die vetten zijn overblijfsels van het witte vet, precies het type vet dat ervoor kan zorgen dat je broek niet meer past. Wanneer je dus in aanraking komt met kou, wordt het witte vet gebruikt voor warmte. En zo raak je die vetten dus beetje bij beetje kwijt.

Een koude douche

De hamvraag: werkt dat ook zo wanneer je een koude douche neemt? Volgens arts-onderzoeker Dr. Mariëtte Boon is dat nog niet wetenschappelijk onderzocht, maar is het door de wisselwerking van bruin en wit vet niet onaannemelijk. Als het zo werkt, ga je er in elk geval geen kilo’s van kwijtraken, denkt Boon. “Je kan beter langdurig de kou opzoeken, door bijvoorbeeld regelmatig de thermostaat omlaag te zetten”, licht ze toe aan het Algemeen Dagblad. De koude douche moet je daarbij vooral zien in het kader van ‘alle beetjes helpen’. Daarover gesproken: laten nu net de energieprijzen de pan uit rijzen. Wie de witte vetten liever kwijt dan rijk is én graag geld bespaart: naar beneden die thermostaat, en dan toch maar even op je tanden bijten onder de douche.

Bron: Algemeen Dagblad, Frecious en Radboud UMC.