Een lange autorit? Ga om déze verrassende reden eerst plassen

Arts-assistent in opleiding Nicholas Romano is er in een virale Tiktok-video duidelijk over: ga plassen vóór je op reis gaat met de auto. Mocht je een auto-ongeluk krijgen, dan heb je met een lege blaas veel minder kans op een blaasruptuur, volgens hem. Het medische magazine Medscape beweert hetzelfde, zocht het AD uit.

Als een ballon

Een blaasruptuur is een scheur in de blaas, die meestal wordt veroorzaak door een trauma, zoals een auto-ongeluk. Je blaas is namelijk als een ballon, legt Romano in de video uit. “Als je plast, laat je de ballon leeglopen. Als je je plas ophoudt, blaas je hem op.” Wanneer de autogordel hard op je blaas drukt, bijvoorbeeld door een ongeluk, kan deze scheuren. Die kans is groter als je blaas vol, dus ‘opgeblazen’, is.

Nare verwonding

Gelukkig komt een blaasruptuur niet heel vaak voor en is het met een snelle behandeling niet dodelijk. Toch is het een nare verwonding. Het gaat namelijk om een scheur aan de onderkant of zijkant van de blaas, waardoor urine in de omliggende weefsels lekt. Behandel je dat niet op tijd, dan kunnen er infecties, sepsis of nierfalen ontstaan. Stichting Urology Care Foundation raadt daarom aan om je gordel over je heupen te dragen en niet over je blaas, meldt het AD.

Bron: AD.nl