Een mooiere huid? Alles over huidveroudering (en wat je ertegen kan doen)

Libelle samen met Oslo Skin Lab

Wat is collageen?

Collageen is een belangrijk structuureiwit. Het zit in je botten, pezen, haren en nagels. Én in je huid. Daar zorgt het voor elasticiteit en veerkracht. Je lichaam maakt zelf collageen aan, maar helaas, als we ouder worden neemt het collageengehalte in ons lichaam langzaam af. Vanaf je 25e verlies je ongeveer 1-2% collageen per jaar. Gevolg: huidveroudering.

Wat is er verder nog van invloed op je huid?

Natuurlijk zijn roken en veel zonnebaden niet goed voor je huid. Ook te weinig vitamines, mineralen en vetzuren zorgen dat je huid te lijden heeft. Maar wist je dat stress en ook slaaptekort je huid sneller kunnen laten verouderen? Zo maakt je lichaam bij stress het hormoon cortisol aan en laat dit stresshormoon nou weer het collageen in je huid aantasten.

Is huidveroudering te remmen?

Het goede nieuws: jazeker! Natuurlijk helpen niet roken, minder zon, goed slapen en minder stressen. En als je in je dieet bijvoorbeeld zalm, bonen, linzen, fruit, groenten en noten meeneemt, heb je echte collageenbommetjes te pakken.

Zijn er ook middeltjes om collageen aan te maken?

Ook als je ouder wordt, maakt je lichaam nog collageen aan. Maar helaas niet genoeg om het verlies te compenseren. Maar je kan je lichaam wel triggeren om meer collageen aan te gaan maken. Zo heeft Oslo Skin Lab een collageenpoeder (The Solution) ontwikkeld dat het aanmaken van collageen stimuleert. En het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de rimpeldiepte bij de deelnemers in acht weken tijd gemiddeld met 20% was afgenomen.

“Het is alsof de gehele conditie van mijn huid een boost heeft gekregen en niet alleen in mijn gezicht. Mijn moeder gebruikt het ook en ook met haar iets oudere huid merkt ze verschil. Van binnenuit werken aan je huid is voor mij iets nieuws maar The Solution is zeker een blijvertje!“ Renate Gerschtanowitz, ambassadeur Oslo Skin Lab

En meer goed nieuws: de huid werd gladder, stralender en elastischer. Omdat het van binnenuit zijn werk doet, heeft het niet alleen betrekking op bijvoorbeeld je gezicht wanneer je crème smeert, maar op je hele huid, en zo werd zelfs cellulite minder.

