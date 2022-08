Een slappe hals voorkomen: middeltjes en massages die helpen

Een ouder wordende huid verliest stevigheid en elasticiteit. Maar om een slapper wordende hals tegen de tand des tijds te beschermen, kun je makkelijk zelf aan de slag. Verwacht geen wereldwonderen - een oudere huid krijg je zonder plastische chirurgie nooit meer helemaal jeugdig. Maar dat betekent niet dat je geen resultaat kunt zien door zelf aan de slag te gaan. Het enige wat je nodig hebt om je is een flinke portie doorzettingsvermogen en tijd.

Massage

Deze massage is heerlijk voordat je gaat slapen, na een warme douche. Smeer je hals in met een vochtinbrengende crème en ga voor de spiegel staan. Masseer vervolgens de crème in, met een opwaartse beweging van je sleutelbeen tot je kin. Masseer altijd naar boven, omdat dit voor een optimale circulatie zorgt.

Oliën

Etherische citroenolie bevat veel vitamine C en is daarmee een wondermiddeltje voor je huid. Het zit boordevol antioxidanten die je huid beschermen en veroudering tegengaan. Het stimuleert ook de productie van collageen, waardoor de huid stevig, elastisch en glad blijft. Smeer elke avond voor het slapen in een opwaartse beweging. Een alternatief is salieolie, wat verstevigt. Wortelzaadolie helpt huidcellen verjongen en maakt rimpels zachter.

Een masker van een rijpe banaan en honing

Bananen bevatten veel vitaminen en mineralen die de huid hydrateren. Vitamine A helpt donkere plekken en mee-eters te verwijderen en maakt ruwe huid weer zacht. Vitamine B vertraagt de veroudering van de huid en werkt hydraterend. Vitamine E werkt als antioxidant en zal rimpels helpen voorkomen. Kalium tenslotte werkt hydraterend en helpt droge huid te voorkomen.

Een fijn en effectief masker om zelf te maken, bestaat uit een rijpe banaan, eiwit van één ei en een theelepel honing. Mix de boel door elkaar, tot het een glad mengsel wordt en breng het aan op de huid van je hals. Laat het een kwartier intrekken en spoel af met lauwwarm water.

Exfoliëren met... tomaten

Exfoliëren is niets meer dan het op een zachte manier verwijderen van dode huidcellen, zodat je huid wordt gestimuleerd om nieuwe aan te maken. Exfoliëren is een diepe reiniging die de circulatie op gang brengt en werkt het beste door fruitzuren. Maak een natuurlijke scrub met het sap van één limoen, vijf eetlepels haver en één tomaat. Stop alles in de blender of mix met de staafmixer tot er een glad mengsel overblijft. Smeer het op je hals en laat een kwartier intrekken. Spoel goed af met lauwwarm water. Let op: trek eerst je kleding uit om vlekken te voorkomen.

Bron: Gezonder leven, stichtingaromatherapie