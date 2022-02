Een tikkie gezonder eten? Met déze tips van gedragswetenschapper Roel krijg je het voor elkaar

Libelle samen met Jumbo

Roel Hermans (37) is gedragswetenschapper bij Jumbo. Hij ziet vaak gebeuren dat mensen vol goede moed beginnen met gezonder eten, maar na een tijdje toch weer terugvallen in oude patronen. Roel: “We zijn nu eenmaal gewoontedieren, daardoor winnen ongezonde gewoontes het meestal van goede voornemens. Daarbij leven we in een omgeving die ons constant prikkelt. Denk aan een collega die iets lekkers meeneemt voor bij de koffie, of de geur van kroketten in de lunchpauze.”

Kleine stapjes

Zo is het advies om iedere dag minimaal 250 gram groenten te eten, maar gemiddeld eten we slechts 131 gram groenten per dag. Als gedragswetenschapper onderzoekt Roel waarom het zo lastig is om onze gewoontes aan te passen, en hoe we hier tóch in kunnen slagen. Deze tips kunnen daarbij helpen:

Stel de waarom-vraag. Stilstaan bij de vraag waarom je een bepaalde gewoonte wilt aanpassen, zorgt voor meer motivatie en een grotere kans op succes.

Begin klein. Hoe kleiner en concreter de stappen, des te beter de voornemens zijn vol te houden.

Koppel het voornemen aan een andere gewoonte. Heb je elke dag om drie uur koffiepauze? Neem je dan voor om elke pauze een bakje snackgroenten te eten.

Een tikkie gezonder

Een handige manier om een tikkie gezonder te gaan eten, is met behulp van de Jumbo Foodcoach app. “Met deze app maak je je favoriete gerechten een tikkie gezonder door een of meerdere ingrediënten te vervangen. Dit noemen we Gouden & Goede Wissels. Een Gouden Wissel is een product dat past binnen de Schijf van Vijf. Een Goede Wissel past hier niet in, maar is wel een stap in de goede richting. Zo is de aanpassing klein en wordt volhouden gemakkelijker.”

Het principe van een Gouden Wissel of een Goede Wissel is gemakkelijk toe te passen. Een aantal voorbeelden: • Gouden Wissel: van spinazie à la crème naar bladspinazie. • Goede Wissel: van gemend gehakt naar mager rundergehakt. • Gouden Wissel: van witte rijst naar zilvervliesrijst.

Lekker, makkelijk én leuk

Jumbo Foodcoach helpt je in kleine stapjes naar een beter eetpatroon. Maak je favoriete familiegerechten een tikkie gezonder met de Gouden & Goede Wissels, ontdek meer dan 1500 nieuwe recepten en laat je verrassen door gevarieerde weekmenu’s. Eet je vegetarisch, koolhydraat- of caloriearm? Geef je voorkeuren aan in de app en het weekmenu wordt hierop aangepast. Zo wordt gezond eten lekker, makkelijk én leuk!

Wat wordt jouw wissel? Kijk hier voor meer informatie of download de gratis app in de App Store of in Google Play.