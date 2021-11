Eén van deze bakingrediënten niet in huis? Zo vervang je ze

Geen zelfrijzend bakmeel meer in huis?

Geen probleem: meng 500 gram bloem (patisserie- of patentbloem) met één zakje bakpoeder en doe alles door een zeef. Et voìla!

Eén ei te weinig?

Kijk eens in je fruitmand of er nog een banaan ligt. Eén ei kun je namelijk vervangen door een halve geplette banaan. Ook geen banaan in huis? Kijk dan even in de koelkast of voorraadkast. Een is kun je ook door drie eetlepels appelmoes vervangen. Let wel op: in biscuit werkt dit niet, omdat het ei daar je beslag moet doen rijzen. Houd er bovendien rekening mee dat banaan een sterke smaak heeft, die kan soms overheersen in baksels.

Net niet genoeg boter?

Vervang de boter door eenzelfde volume appelmoes. Dit werkt perfect in cakes. Je kunt ook magere kwark, Griekse yoghurt of olijfolie gebruiken. Vervang dan de helft van de boter door eenzelfde hoeveelheid van deze producten. Dit werkt wel alleen in cake- of wafelbeslag en niet in deeg dat je moet uitrollen, zoals bij taart of koekjes. Bij koekjes kun je in plaats van 125 gram boter ook één ei gebruiken. Deze koekjes zullen dan tijdens het bakken minder uitvloeien.

Is de suiker is op?

Het is altijd handig om agavesiroop, honing of ahornsiroop (maple syrup) in huis te hebben. Zo’n 100 gram suiker vervang je voor vijf eetlepels en één theelepel honing of siroop. Zorg er wel voor dat je andere vloeistoffen in het recept vermindert met zo’n twee eetlepels, anders kan het te nat worden.

Bron: Libelle.be.