Een verjaardagsdiadeem voor Amalia: komt deze klassieker uit de kluis?

Een eigen diadeem (eigenlijk hetzelfde als een tiara hoor, alleen noemt ons koningshuis het kennelijk achter gesloten deuren nog graag een diadeem), voor de eerste stapjes in het royal glamourleven.

Máxima is fan

Nou wil dat momenteel natuurlijk niet echt opschieten, pandemie-wise. Geen inkomende staatsbezoeken. Daarbij gaat Amalia voorlopig nog niet ‘aan het werk’, en is het niet iets waar we haar bij Prinsjesdag mee zullen zien. Maar toch: Máxima draagt ook graag en vaak de Oranje-diademen. Dus je kunt er donder op zeggen dat haar dochters dat in de toekomst ook gaan doen.

Dat Amalia dol is op tiara’s liet ze al zien in het boek van Claudia de Breij, waar ze de Mellerio even uitprobeerde en zei: “Ik ben dól op tiara’s. Laat me een tiara zien, en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen.”

Voor haar familieverjaardag ging prinses Beatrix in 1956 zonder diadeem. Beeld Nationaal Archief

Bewaard voor Amalia?

Nou is de kans dat Willem-Alexander en Máxima in de afgelopen maanden in het geniep zijn wezen shoppen voor een diamanten kroontje natuurlijk heel erg klein. Krijgt Amalia een diadeem voor haar verjaardag, dan is het er vermoedelijk eentje uit de royal kluis. En laat er nou net eentje héél verdacht vermist zijn in de koninklijke collectie.

Een van de weinige Oranje-diademen die Máxima nooit heeft gedragen is de zogenaamde Bandeau à la Grèque, de lauwerskrans. Waarom, vragen juwelenwatchers zich wel eens af. Zou ze die bewaren voor haar dochter? Het verjaardagscadeau van prinses Juliana, een diadeem met aquamarijnen, draagt ze wél. Máxima is dol op aquamarijn.

En toen werd het stil

Maar terug naar die bandeau. Het zou zeker een passend cadeau zijn, want de met diamanten behangen laurierblaadjes waren ook het 18e verjaardagscadeau van prinses Beatrix in 1956. Hier draagt ze ‘m vol trots op haar eerste avond uit post-cadeau.

Sindsdien is de tiara best gretig gedragen. Eerst nog vooral door Beatrix zelf, later door haar zussen Margriet en Christina, en nog weer later door prinses Laurentien (op haar bruiloft no less!) en prinses Irene’s dochter Maria Carolina (ook op haar bruiloft).

Maar sinds 2017 is het stil, rondom het sieraad. Dat klinkt toch hoopgevend? Zal Amalia ook denken, want zij is zó op de hoogte van de diamantenpracht van Europa dat dit haar écht niet zal zijn ontgaan.

Eerste tiara-momentje

Dan nog blijft het wachten op een ‘tiara-momentje’ voor Amalia, al geef je het een tiara-lover als Am te doen om er mee te poseren voor een portret voor haar achttiende verjaardag (YES PLEASE!). Doet ze dat niet, dan hopen wij spoedig op een inkomend staatsbezoek waar ze bij kan aanschuiven. En anders, als het écht niet anders kan, het zilveren huwelijk van Willem-Alexander en Máxima? Vier jaar, kunnen we zolang wachten?

Gelukkig hebben we deze foto nog om ons tot dat moment bezig te houden.



