Een verstopt gevoel in je oor? Híer kan het door komen (en zo kom je er vanaf)

Een verstopt gevoel in je oor kan verschillende oorzaken hebben. Regelmatig is dit het gevolg van een oorsmeerprop. Vaak denken mensen dat dit vieze goedje op een slechte hygiëne wijst, maar niks is minder waar. Het betekent juist dat je oor gezond is. Oorsmeer wordt gemaakt door de oorsmeerklieren, met als doel te beschermen tegen vocht, stof, vuil en ziekmakende bacteriën en schimmels. Eigenlijk is het dus heel belangrijk, en kan je er beter van afblijven.

Te veel van het goede

Wist je dat de gehoorgang zichzelf reinigt? Na verloop van tijd droogt het oorsmeer uit en wordt het door de haartjes naar buiten gewerkt. Schoonmaken zou dus niet nodig moeten zijn. Maar sommige mensen hebben last van overmatig oorsmeer. Dan begint het op te hopen, en daar kan je wel last van krijgen.

Zo herken je een ophoping:

Een verstopt gevoel

Plotseling slechter horen



Meer druk in het oor



Soms oorsuizen, jeuk, pijn of duizeligheid



De boel de boel laten

Maar hoe ontstaat dat eigenlijk, een ophoping van oorsmeer? Bij sommige mensen wordt er simpelweg teveel van geproduceerd. Leeftijd kan ook een rol spelen: vaak wordt het harder en brokkeliger naarmate je ouder wordt. Het komt ook voor dat het door oortjes, een hoortoestel of door te peuteren naar binnen wordt gedrukt. En wat veel mensen niet weten, is dat regelmatig je oren schoonmaken juist tot méér oorsmeer kan leiden. Dit activeert de klieren.

En nu?

Peuteren en schoonmaken kun je dus beter niet doen. Dat geldt ook voor het gebruik van een wattenstaafje: deze kan de prop dieper in het oor duwen. Maar wat helpt dan wel? Dit zijn goede tips:

Laat je oren uitspuiten bij de huisarts. Spoel het oorsmeer met de douchekop en lauw water zachtjes weg. Gebruik oorsmeerdruppels.

Twee vliegen in één klap

Met de oorsmeerdruppels van Otalgan* maak je overmatig oorsmeer vloeibaar. Zo kan het er makkelijk uit lopen. Heb je door de ophoping ook last van jeuk? Probeer dan Otalgan Oorspray 2 in 1 Jeuk*, deze pakt beide problemen aan.

Goede zorg voor je oren

Otalgan is specialist in oorzorg en biedt een groot assortiment aan producten om de oren te verzorgen en beschermen. Bestel de producten online, of koop het bij de drogisterij bij jou in de buurt.

*Otalgan Oorsmeerdruppels en Otalgan Oorspray 2 in 1 Jeuk zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

