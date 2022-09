Eerst buien, maar dan nóg een zomerse dag: maandag tot wel 27 graden

De buien van dit weekend zijn behoorlijk gewenst, na de extreme droogte van de afgelopen tijd. Toch kan het dat jij helemaal niet op regen zit te wachten. Gelukkig komt na regen zonneschijn.

Weer op vrijdag

Vandaag is het vooral nat aan de kust. Door het lagedrukgebied boven de Noordzee kunnen daar ook nog onweersbuien ontstaan. De wind kan in de zuidwestelijke kustgebieden erg sterk zijn: windkracht 6. In de rest van het land waait een matige wind. In het noorden van het land wordt vandaag het vaakst zon gezien. Het is vrijdag rond de 20 graden. Vannacht koelt het op de koudste plekken van het land af tot 12 graden.

Weer in het weekend

Morgen vallen de meeste buien in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het vaker droog en zonnig. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Boven de Noordzee en het IJsselmeer is kans op waterhozen. Zondag vallen er iets minder buien dan op zaterdag. De mist zal ‘s ochtends wat langer nodig hebben om op te trekken. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden.

Temperatuurstijgingen vanaf maandag

Maandag trekt een een behoorlijk warme lucht over ons land, waardoor de temperaturen omhoog schieten. Er zal flink wat zon schijnen. In het zuiden van het land kan het zelfs 27 graden worden. Ook dinsdag kunnen dit soort temperaturen worden gehaald. Dinsdagavond en woensdag is er weer meer kans op een (onweers)bui, maar vanaf donderdag wordt het weer enkele dagen droog. De temperaturen zullen dan wel iets dalen waardoor we weer rond de 20 graden uitkomen.

Bron: Weer.nl