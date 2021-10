Eerste aflevering ‘Hello goodbye’ brengt kijkers in tranen

In Hello goodbye spreekt presentator Joris Linssen op Schiphol spontaan mensen aan. Zij brengen iemand weg of komen iemand ophalen en dit leidt vaak tot verrassende, maar ook ontroerende gesprekken. Door de coronacrisis is reizen niet meer zo vanzelfsprekend, waardoor geliefden, familie of vrienden elkaar vaak lang niet konden zien. In het nieuwe seizoen is Joris dan ook regelmatig getuige van emotionele hereniging na zo’n lange tijd.

Evacuatievlucht

Zo ook in de eerste aflevering. Hij stuit op het aangrijpende verhaal van een familie die wacht op hun moeder, broer, tante, neefje en nichtje die met de laatste evacuatievlucht uit Kabul zijn meegekomen. Ze zijn ontzettend zenuwachtig en de spanning is van hun gezichten af te lezen. De afgelopen dagen waren erg onzeker, aangezien het niet helemaal duidelijk was of ze deze laatste vlucht zouden halen. “Het leek wel een nachtmerrie.”

Wonder boven wonder

De hele familie woont al meer dan 25 jaar in Nederland, maar was voor een familiebezoek tijdelijk in Afghanistan. Voordat ze het wisten verslechterde de situatie daar zo, dat ze niet meer met gewone vluchten terug konden vliegen. “Ze hebben wonder boven wonder het land alsnog kunnen verlaten, als een van de laatsten”, zegt een familielid op Schiphol.

Oude wonden

De familie is al eerder gevlucht voor de oorlog in Afghanistan, dus deze heftige en spannende situatie rijt oude wonden open. De kinderen waren toen 9 en 17 jaar oud. “Bommen, zelfmoordaanslagen... al die beelden komen nu weer terug”, vertellen ze met tranen in hun ogen. “Lichamen van mensen liggen aan op straat, alsof ze gewoon niks waard zijn.”

In tranen

Kijkers zijn diep geraakt door het verhaal van de Afghaanse familie. Op Twitter laten ze weten dat de tranen over hun wangen rollen. “Wat een verhaal van deze prachtige Afghaanse familie. Wat mij betreft verplichte kijk-kost voor iedereen die vindt dat vluchtelingen niet welkom zijn in ons veilige landje” en “Weer snotteren bij Hello goodbye”, klinkt het.

Wow, wat mooi en heftig zeg, die familie uit Kabul #hellogoodbye #kippenvel — Jolanda van Beek (@StudioAwen) 26 oktober 2021

Opnieuw heftige en mooie verhalen in #hellogoodbye. Ik ben altijd aangenaam verrast door zoveel openheid... pic.twitter.com/pAZhYLlnGT — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) 26 oktober 2021

Zo meeleven met de Afghaanse familie. Tranen. Integer programma #hellogoodbye — Dinelecoeur 🇪🇺💉 (@dinelecoeur) 26 oktober 2021

Hoe genuanceerd en toch open deze Afghaanse mensen #HelloGoodbye aanwinst voor NL 💕 — Gerda Linssen (@puurleven) 26 oktober 2021

Wat een verhaal van deze prachtige Afghaanse familie bij #hellogoodbye . Wat mij betreft verplichte kijk-kost voor iedereen die vindt dat vluchtelingen niet welkom zijn in ons veilige landje …. — Ans Lepoutre (@AnsLepoutre) 26 oktober 2021

Is er een mooier tv-programma dan #hellogoodbye? Nee, er is geen mooier tv-programma dan Hello Goodbye. Dank, @Joris_Caramba — Peter van Dijk (@peterevandijk) 26 oktober 2021

Bedankt Joris voor je integere manier van interviewen #hellogoodbye — Jo (@JovanHorik) 26 oktober 2021

Bron: Hello goodbye, Twitter.