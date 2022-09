Eerste aflevering ‘Rampvlucht’ over Bijlmerramp roept heftige herinneringen op bij kijkers

Rampvlucht is een op werkelijkheid gebaseerde thriller en gaat niet alleen over de Bijlmerramp zelf, maar ook over de nasleep van deze vliegtuigramp.

De échte oorzaak achterhalen

Als op 4 oktober 1992 een Boeing 747 van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al neerstort op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer is Nederland in één klap wereldnieuws. Onderzoek wijst uit dat een veiligheidspen bij één van de motoren is losgeschoten. Kortom: gewoon veel pech.

Maar de zwarte doos is onvindbaar.

Journalisten Vincent Dekker (Thomas Höppener) en Pierre Heijboer (Yorick van Wageningen) zoeken daarom samen met dierenarts Asha Willems (Joy Delima) hoe dit vliegtuig kon neerstorten. Sommige betrokkenen werden ook ernstig ziek, waardoor Vincent en Pierre zicht afvragen wat dat vliegtuig eigenlijk aan boord had.

Herinneringen aan Bijlmerramp

De reacties op de eerste aflevering zijn louter positief. Kijkers zijn diep onder de indruk. De akelige beelden en goede acteerprestaties leveren soms ‘beklemmende herkenningen’ op.

Velen kijkers delen op Twitter hun herinneringen van de Bijlmerramp. ‘Eerste deel van Rampvlucht over de Bijlmerramp is veelbelovend en maakt nieuwsgierig naar het vervolg. Ik kan me die zondagavond in 1992 nog als de dag van gisteren herinneren’, schrijft een kijker op Twitter.

Een ander reageert met: ‘Dit komt wel even binnen, los van of het feit of fictie is. Als je onder de rook van Schiphol woont, spelen dit soort scenario’s altijd in je achterhoofd. Ik zat toen in de trein en reed Amsterdam Amstel binnen. Ik heb de explosie gezien, niet wetende wat ik toen zag.’

Het kijken van deze serie zal ook bij Marléne Truideman (69) veel verdrietige herinneringen oproepen. Eerder deelde zij in Libelle haar verhaal over de Bijlmerramp. In 1992 woonde ze in de flat waarop de Boeing 747 neerstortte. Haar zoon Guillermo (16) en dochter Graciella (14) kwamen om. “Hoewel alles was weggevaagd, bleef ik hoop houden.” Lees hier het hele interview.

Gouden Kalf-nominatie voor ‘Rampvlucht’

Rampvlucht maakt in de categorie Dramaserie samen met Dirty Lines en Het jaar van Fortuyn kans op een Gouden Kalf tijdens het Nederlands filmfestival.Op vrijdag 30 september wordt de winnaar tijdens het Gouden Kalveren Gala 2022 bekendgemaakt.

Rampvlucht is vanaf donderdag 29 september elke dag om 21:30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. De slotaflevering wordt uitgezonden op dinsdag 4 oktober, exact 30 jaar na de ramp.

In een sporthal op een stenciltje moeten lezen dat je dierbare is overleden. Zou dat echt zo gegaan zijn? Wat hartverscheurend moet dat dan wel niet geweest zijn...#rampvlucht — Yvette Neuschwanger-Kars (@IdeeenFee) 29 september 2022

Eerste deel van #Rampvlucht over de #Bijlmerramp is veelbelovend en maakt nieuwsgierig naar het vervolg.

Ik kan me die zondagavond in 1992 nog als de dag van gisteren herinneren. pic.twitter.com/VUYEZQoGzD — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 29 september 2022

Wij waren thuis, op Echtenstein. Ik hoor weer de enorme knal. Wat is dit? Voel de luchtdrukverplaatsing, en de bizarre stilte daarna.... En dan de verbijstering.

Heb @VincentDekker4 later nog een brief geschreven, omwille van de vele vragen. #rampvlucht #bijlmermeer — Wiena Bakker (@WienaBakker) 29 september 2022

Er zijn van die momenten die je nooit vergeet en nog wist wat je deed op dat moment. Dit was er zo een . Tijdens het kijken kwam het beklemmende gevoel van destijds weer helemaal terug . #rampvlucht — alexander (@Udenrules) 29 september 2022

heftig om naar #rampvlucht te kijken. het doet me beseffen hoe we in nederland omgaan met incidenten, van groot tot klein. altijd dat zakelijke; verzekeringsmaatschappijen, bestuurders met regeldrift en papierwerk. maar de bijlmerramp verteld nog meer.. — Mariëlle Ernst (@_mamama) 29 september 2022

Dit komt wel even binnen, los van of het feit of fictie is. Als je onder de rook van Schiphol woont spelen dit soort scenarios altijd in je achterhoofd. Ik zat toen in de trein en reed net A'dam Amstel binnen. Ik heb de explosie gezien, niet wetende wat ik toen zag #rampvlucht — Evelien (@EWalravens) 29 september 2022

#rampvlucht verstijfd zitten kijken. Nooit gedacht dat ik nog zoveel zou voelen. Heb daar in de nacht rond gedoold in shock toestand om het met eigen ogen te zien. Moeder woonde in Kempering ik in Diemen. Daar is de klap ook gevoeld. Indrukwekkende serie. — Jeetje, shit! (@JuanW37285683) 29 september 2022

#rampvlucht



Sterkte voor al die mensen waarbij nu toch weer diepe wonden worden opengereten..😪 — Loetje (@Loetje05660647) 29 september 2022

En dan zie je dat #rampvlucht trending is... ik zat in die tijd in groep 8 en woonde in de flat er schuin tegenover...het landingsgestel over ons dat en de flat die als een kaartenhuis schudde. De knal en het (weerkaatste) gegil tussen de flats in. Schoolgenootjes die misten :( — WendyK (@Wendy__K) 29 september 2022

Zojuist #rampvlucht uitgekeken. Woorden schieten te kort, dit land is niet naar de klote, het was al naar de klote. Verrot tot op iedere vezel van heel het Binnenhof. — Bcoz🩸 (@Crypthodlerr) 29 september 2022

