Eerste hulp bij overmatig zweten: déze 5 tips helpen je de zomer door

Libelle samen met Therme

Zweten is heel natuurlijk. We raken er extra warmte mee kwijt, zodat onze lichaamstemperatuur niet boven de 37 graden komt. Eigenlijk is het dus heel goed en gezond. Maar vlekken en nare geurtjes kunnen natuurlijk wel vervelend zijn. En als je last hebt van hormonale schommelingen of kampt met een chronische ziekte, kan het je al helemaal in de weg gaan zitten. Deze tips helpen je de zomer door.

1. Draag luchtige, wijde kleding

Synthetische stoffen als polyester en nylon houden zweet makkelijk vast. Stoffen als katoen en linnen zijn veel luchtiger, waardoor het vocht makkelijker kan verdampen en je het minder gauw warm krijgt. Wil je toch graag een synthetisch blouseje dragen? Draag er dan een katoenen shirt onder, dat kan het zweet dan opvangen.

2. Was je elke dag met water en zeep

Wist je dat zweet van zichzelf geen geur heeft? Het krijgt pas een geur als het in aanraking komt met bacteriën op de huid. Was je daarom iedere dag met water en zeep, als het nodig is meerdere keren. Je gaat er niet minder van zweten, maar het helpt wél om de bacteriën tegen te gaan.

3. Let op met pittig eten, alcohol en cafeïne

Je kent het vast wel: je neemt een hap van je eten, dit blijkt nét iets te pittig te zijn en je loopt gelijk rood aan. Van pittig eten, alcohol en cafeïne stijgt je lichaamstemperatuur. Met als gevolg dat je gaat zweten om de warmte weer te verliezen. Niet te veel koffie en wijn achter elkaar drinken kan helpen.



4. Gebruik goede producten

Blijf je toch last houden van zweten? Probeer dan de Anti-Transpirant Behandelspray of -crème van Therme. De spray en crème geven tot maximaal 5 dagen bescherming tegen transpiratievocht en zweetgeur en bevatten 0% parfum. Door de effectieve werking hoef je je geen zorgen te maken over (overmatig) zweten, en kom je ontspannen de dag door.

5. Maak je niet druk

Iedereen ziet vast de zweetplekken onder mijn oksels... en wat als ze mijn zweetgeur ruiken? Je niet druk maken over wat anderen denken is makkelijk gezegd, maar soms moeilijk gedaan. Toch is het goed om niet al te veel te piekeren over zweten, want stress kan het zweten juist erger maken. Hoe lastig het ook kan zijn, probeer het los te laten - we zweten allemaal, en bovendien valt het een ander vaak niet eens op.

