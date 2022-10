Eerste hulp bij wifi-problemen: zó kom je van die trage of slechte verbinding af

Libelle samen met Ziggo

We mogen in Nederland eigenlijk niet klagen; door het hele land is goede wifi en mobiel internet. Toch ervaren we allemaal wel eens problemen. Een draadloze verbinding is nu eenmaal gevoelig voor storingen. Traag internet, een slechte verbinding of zelfs helemaal geen bereik: het liefst wil je het zo snel mogelijk fiksen. Maar hoe?

Tips en tricks

Er zijn allerlei trucjes om het beste uit je wifi-verbinding te halen. Zo kan het bij een storing helpen om de wifi op je modem even opnieuw aan- en uit te zetten, en is het handig om wifi-versterkers in huis te hebben. Bijvoorbeeld de SmartWifi pods van Ziggo.

Maar je kunt nog veel meer doen om een storing te voorkomen of verhelpen. In deze video deelt Ziggo's Wifi Crew, experts die 24/7 al je wifi vragen kunnen beantwoorden, drie belangrijke tips en tricks. Zo leggen de wifi-experts uit waarom je je modem en/of pods beter niet kunt verbergen in een hoekje op de grond of in de kast.

Vraag maar raak

Zelf ontdekken waar je wifi-problemen vandaan komen is niet altijd makkelijk. De Wifi Crew kan je helpen. Zij kijken gericht naar de wifi-problemen bij jou thuis, en zijn pas tevreden als het probleem is opgelost. De Wifi Crew is online bereikbaar via de chat en in de Mijn Ziggo app zelfs 24/7 bereikbaar.

Zorgeloos internetten

Uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau umlaut blijkt dat Ziggo het beste vaste netwerk van Nederland heeft. Dit vaste netwerk wordt GigaNet genoemd en bestaat uit glasvezel-kabel naar je huis en SmartWifi ín je huis. Loop je toch ergens tegenaan? Dan staan de experts van de Wifi Crew voor je klaar. Zo kan je altijd en overal zorgeloos internetten.