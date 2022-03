Eerste obesitasmedicijn binnenkort vergoed door zorgverzekering

En dat kan veel geld schelen. Behandeling met Saxenda kost ongeveer € 2600,- per patiënt per jaar.

Minder honger

Saxenda is een obesitasmedicijn dat bestaat uit injecties met de werkzame stof liraglutide. Dit stofje verlaagt de bloedglucose en zorgt ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet. Daarnaast verhoogt liraglutide het gevoel van verzadiging, waardoor je minder honger hebt.

Aan RTL Nieuws vertelt Lisette hoeveel baat ze heeft bij dit middel. Door een verstoorde stofwisseling raakte ze maar geen kilo’s kwijt. “Ik heb een half jaar op 500 calorieën per dag geleefd en ik viel niet af.” Dankzij dit obesitasmedicijn had ze minder last van haar stofwisselingsprobleem en is ze veel afgevallen.

Voorwaarden

Saxenda zal overigens niet voor iedereen met overgewicht gratis beschikbaar komen. Er zit een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je minimaal een BMI hebben boven de 40. Het medicijn wordt ook vergoed als je BMI boven de 35 is, in combinatie met bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte of slaapapneu.

Gezondere leefstijl

Bovendien moet het medicijn gecombineerd worden met een gezondere leefstijl. Zo ben je verplicht aan een zogenoemde ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ mee te doen. Dit zijn speciale GLI-programma’s die zijn goedgekeurd door het RIVM. Je streeft dan met hulp van een diëtist en sportcoach een gezonder leven na.

Makkelijker afvallen

Uit onderzoek is gebleken dat Saxenda in combinatie met de GLI voor de geselecteerde groep mensen met ernstig overgewicht beter werkt dan de combinatie van GLI en een placebo (neppil). Met dit medicijn lukt het meer mensen om minstens 10% af te vallen. Hierdoor kan voor hen de kwaliteit van leven enorm verbeteren.

