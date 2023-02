Eeuwig zonde: Frankrijk gaat wijn vernietigen vanwege overschotten

Veel Franse wijngaarden zullen gerooid worden, zodat boeren op die grond andere gewassen kunnen laten groeien. En het gaat hier niet om slechts een paar wijngaarden: alleen al in en rondom Bordeaux zal naar alle waarschijnlijkheid 15.000 hectare aan druivenstokken vernietigd worden. Eeuwig zonde! Wel wordt er zo’n 2,5 miljoen hectoliter aan wijn gedistilleerd. Zo kunnen de wijnboeren nog wat geld verdienen aan de alcohol.

Wijnoverschot in Frankrijk

Hoe dit overschot tot stand kwam? De wijnconsumptie in Frankrijk is flink gedaald. En de Fransen moeten het toch vooral van hun eigen inwoners hebben: 60% van de verkoop blijft in eigen land. In 1975 werd er gemiddeld 100 liter per jaar per persoon gedronken, nu is dat nog maar 40 liter. In de supermarkten daalde de verkoop van rode wijn in een jaar tijd met 15%. De wijnboeren zitten hierdoor flink in de problemen. In en rondom Bordeaux hebben maar liefst 1300 wijnboeren het financieel zwaar en meer dan een kwart wil uit de wijnbranche stappen.

Meer oorzaken

Er zijn nog een aantal andere factoren die meespelen: door corona is er minder export naar China, en de inflatie weegt mee, evenals de in Amerika opgelegde invoerheffingen op wijn uit de Europese Unie. Ook zouden veel wijnboeren het niet zo hebben op modernisatie en wordt de overstap naar biologische wijnen te langzaam gemaakt, waardoor Franse wijnboeren meer concurrentie krijgen vanuit andere landen.

Bron: AD