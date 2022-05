Het attractiepark deelt daar ook de eerste beelden van.

Spookslot verdwijnt uit de Efteling

Het Spookslot zal na de zomer verdwijnen. Helaas kon deze attractie niet meer opgeknapt worden. Veel Efteling-fans reageerden geschokt op dit nieuws. Het Spookslot bestaat al sinds 1978 en was de eerste grote attractie naast het Sprookjesbos. Voor veel mensen een nostalgische attractie. Maar het Spookslot zal plaats maken voor iets anders leuks én griezeligs.

Danse Macabre

In 2024 zal de nieuwe attractie Danse Macabre openen. De attractie komt in een nieuw, huiveringwekkend themagebied inclusief horeca, een souvenirwinkel en entertainment. Danse Macabre is vernoemd naar het bekende muziekstuk, dat je kunt kennen uit het Spookslot. Zodra de attractie er staat, zul je ‘m niet snel over het hoofd zien. Het wordt namelijk een toren van maar liefst 20 meter hoog.

Indrukwekkende attractie

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij vertelt: “We hebben iets heel moois verzonnen, waarbij de gasten zich straks echt tussen de restanten, de ruïnes van een oude abdij wanen. Met retail en horeca, maar ook dus die mooie attractie in een gebouw van ongeveer 20 meter hoog. Best wel indrukwekkend! Ik denk dat het een hele mooie nieuwe plek wordt binnen de Efteling.”

Eerste beelden van Danse Macabre

De Efteling heeft vandaag een video naar buiten gebracht waarin we alvast een voorproefje krijgen van de sfeer van het themagebied en de attractie. Bekijk en huiver:

