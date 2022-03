Eind-e-lijk weten we het: dít is De Mol

Het was voor de soapacteur niet zo makkelijk zijn rol geheim te houden. “Ze hebben het me heel erg moeilijk gemaakt”, zegt Hooi, over zijn medekandidaten die hij lachend “hyena’s” noemt. Fresia Cousiño Arias en Kim-Lian van der Meij waren de andere twee finalisten.

Winnares

Kim-Lian en Fresia hadden beiden 34 vragen over de identiteit van De Mol goed, maar Fresia was net iets sneller. Eerder in het programma werd duidelijk dat 5.000 euro uit de pot zou gaan wanneer De Mol in de eerste aflevering een vrijstelling kreeg. Die kreeg Everon van zijn medekandidaat Glen Faria. Daarmee kwam de pot op een eindbedrag van 8.065 euro. Dat is lager dan vorig seizoen, toen winnares Rocky Hehakaija een prijzenpot van 9.650 won.

Ontknoping

Eigenlijk is de ontknoping van Wie is de Mol? traditioneel bij VondelCS in het Amsterdamse Vondelpark, maar dit jaar was de finale in Theater Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Dit seizoen speelde het programma zich af in Albanië. Ook presentatrice Hila Noorzai, journalist Welmoed Sijtsma, journalist Arno Kantelberg, presentator Sahil Amar Aïssa, operazangeres Laetitia Gerards, zangeres Suzanne Klemann en rapper Glen Faria deden mee aan de zoektocht naar De Mol.

Everon Jackson Hooi volgt met zijn rol als De Mol actrice Renée Fokker op.

Fans moeten weer even geduld hebben, maar volgens presentator Rik van de Westelaken is de nieuwe reeks alweer in gang gezet.

Bron: ANP