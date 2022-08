Einde hittegolf? Dit is het (verrassende) weerbericht voor komende week

Vanaf dinsdag is het puffen en zweten geblazen door de landelijke hittegolf. In Nederland is een hittegolf een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30 graden of hoger) zijn.

Regen, regen en meer regen

Voor iedereen die niet goed tegen warmte kan: komende week ligt meer in je straatje. Het gaat regenen en ook de temperatuur zal dalen. Maandag blijft het echter redelijk warm, met temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden. Aan het eind van de dag en in de avond kunnen we regen verwachten.

Einde hittegolf

Ook dinsdag komt de regen terug en is er ook een kans op een fikse onweersbui, zoals we die in Nederland wel vaker treffen na een reeks warme dagen. Tot aan woensdag is de kans op temperaturen rond 25 graden aanwezig en zal de hittegolf voortduren. Daarna komen er koelere dagen aan. Heel fijn als je moeite hebt met slapen in de warmte.

Bron: Weeronline