Einde van een tijdperk: ‘Koffietijd’ stopt volgend jaar

Ruim twaalf jaar na de doorstart van Koffietijd in 2010 stopt het programma in mei 2023. Dat maakt RTL vandaag bekend.

Koffietijd stopt

De grote vraag is nu: wáárom kiest RTL ervoor om niet verder te gaan met de ochtendshow? Dat heeft alles te maken met het aflopende contract tussen de zender en de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. En nou ja, ook met de tegenvallende kijkcijfers, aldus Daan Peters, managing director Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij.

“Met het aflopen van het contract volgend jaar is dit het moment om een keuze over de voortgang te maken. Het programma bereikt helaas niet meer voldoende kijkers. Wij kijken samen met RTL en Talpa Entertainment Productions met plezier en trots naar deze samenwerking en gaan ook de komende maanden de kijkers op een gezellige manier de dag laten beginnen met Quinty, Loretta, Pernille, Patrick en Vivian.”

Iconische titel

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL, vindt het jammer dat het publiek afscheid moet nemen van dit inmiddels iconische programma. Omdat RTL afhankelijk is van de financiering van eerdergenoemde bedrijven, is het kennelijk niet langer rendabel om afleveringen te maken.

“We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel, maar we begrijpen de keuze van de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. Zonder hun bijdrage is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten. We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij Koffietijd mogelijk hebben gemaakt.”

Loretta Schrijver schitterde nog in het Libelle-paasnummer om het 10-jarig jubileum van Koffietijd te vieren: