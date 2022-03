Eindelijk: 23 maart nemen we afscheid van de laatste coronamaatregelen

Vandaag, dinsdag 15 maart, stond er een nieuw weegmoment op de planning. Dit keer niet in de vorm van een persconferentie. De minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, gaf slechts een korte toelichting na het kabinetsberaad over de versoepelingen.

Naast de mondkapjes- en testplicht komt ook het thuiswerkadvies te vervallen. Werkend Nederland hoeft geen week te wachten om haar oude kantoorroutine weer oppakken, dat kan per direct – al zullen de meesten wellicht één of twee dagen per week achter de keukentafel blijven zitten (in badjas, lekker zonder make-up en met de – ongekamde – haren in een knot). Reizigers die naar Nederland komen en gevaccineerd zijn, hoeven bovendien niet langer een PCR-test te doen.

De reden dat het kabinet de laatste maatregelen overboord gooit, is dat de (oplopende) besmettingen die er plaatsvinden niet leiden tot problemen in de zorg. Overigens blijven de basisadviezen wel gelden: laat je testen bij klachten, hoest en nies in je elleboog en was vaak je handen. De quarantaineregels blijven onveranderd: als je positief test, blijf je minimaal vijf dagen thuis en mag je pas weer uit quarantaine als je 24 uur klachtenvrij bent, met een maximum van tien dagen.

Bron: NOS.