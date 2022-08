Eindelijk duidelijk: dít is de relatiestatus van Fenna en Martijn nu

Zaterdag deelde Fenna al een mysterieus bericht over haar tijd in Martijns B&B. Echt duidelijk werd het niet of de twee nog steeds verliefd zijn. Vandaag ging de crew van RTL Boulevard daarom zelf een kijkje nemen. Wat blijkt? Fenna is naar Portugal verhuisd voor de liefde.

Het ging allemaal soepel

“Ik ben nog steeds helemaal verliefd”, antwoordt Martijn op de vraag of hij de liefde heeft gevonden. Ook bij Fenna kriebelt het nog steeds. “Het voelt zo goed om hier te zijn’, zegt ze. De twee blikken nog wat terug op de anderhalve week die Fenna aanwezig is geweest in de B&B van Martijn. “Het ging allemaal zo soepel”, laat ze weten. “Al vanaf dat eerste moment samen op het balkon.”

Volgens Martijn was zijn andere gast Simone perfect op papier, maar voelde hij geen vonk. Bij Fenna kwam die daarentegen al snel en is nooit meer verdwenen.

Verhuizen naar Lissabon

Fenna vertrekt van Bonaire en verhuist voor de liefde naar Lissabon. Ze trekt niet meteen bij Martijn in, omdat ze dat te snel vindt gaan. “Ik ga eerst lekker mijn eigen leven in mijn eigen huisje opbouwen. We zullen elkaar zien wanneer we kunnen en als dat allemaal na een jaar nog steeds goed gaat, zien we dan wel weer wat we gaan doen”, zegt ze over de toekomst.

Verliefde foto op Instagram

Op Instagram deelt Fenna een foto met Martijn, waaronder ze blij schrijft dat ze eindelijk van de daken mag schreeuwen dat ze nog steeds verliefd zijn.

Bron: RTL Boulevard