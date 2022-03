Eindelijk een diagnose voor Hans Kazàn: “We zijn erg opgelucht”

De illusionist blijkt last te hebben van overtollig maagzuur, vertelt zijn zoon Steven Kazàn aan het AD. Daardoor is hij erg misselijk en bleef hij braken. Al drie weken hield hij geen eten binnen waardoor hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Spanje, waar een groot deel van de familie woont. Met medicatie moet dit snel op te lossen zijn waardoor hij weer aan kan sterken.

Snel weer de oude

“We zijn erg opgelucht”, zegt zoon Steven Kazàn. “Als de medicatie aanslaat, is hij snel weer de oude, kan hij uit het ziekenhuis en ook weer gaan optreden.” Hij vertelt dat zijn vader het eerst wel lekker vond om wat af te vallen, maar dat maakte al snel plaats voor zorgen omdat de oorzaak niet gevonden kon worden. “Je denkt toch aan allerlei enge ziektes. Gelukkig sloten de doktoren ook veel uit, maar elke keer hoorde hij: ‘Nee, we kunnen niets vinden’. Dat werkte deprimerend.’’ Op Instagram bedankt de zoon van de illusionist iedereen voor de lieve berichten die de familie heeft ontvangen.

Bron: AD.nl