Eindelijk! Het laatste deel van ‘De zeven zussen’ is nú te koop

In Atlas - Het verhaal van Pa Salt worden alle vragen die fans nog hebben beantwoord. Het boek heeft een startoplage van maar liefst 350.000.

Extreem hoge oplage

“Een eerste druk van 350.000 exemplaren is geen unicum, maar wel krankzinnig veel”, stelt Martijn David van de Groep Algemene Uitgevers. “Alleen Dan Brown en de Harry Potter-boeken haalden in hun hoogtijdagen dit soort aantallen. Normaal gesproken zit een eerste druk in Nederland rond de tweeduizend exemplaren.”

Meerdere onderscheidingen

Lucinda Riley, die in 2021 overleed, is donderdag onderscheiden met vier Gouden Boeken voor de succesreeks. De delen Parel, Maan, Zon en De zevende zus zijn allemaal meer dan tweehonderdduizend keer verkocht in Nederland. De prijs bestaat uit een aantal oorkondes en is door directeur Eveline Aendekerk van boekenkoepel CPNB uitgereikt aan Sander Knol van uitgeverij Xander, die de serie in Nederland uitbrengt. Het eerste deel is onderscheiden met een Diamanten Boek; hiervan zijn al meer dan vijfhonderdduizend exemplaren verkocht.

‘De zeven zussen’

De zeven zussen gaat over een groep zussen die na het overlijden van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben alle zussen een mysterieuze brief over hun afkomst ontvangen. Lucinda Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is.

Afgemaakt door zoon

Voor haar overlijden in juni 2021 heeft de schrijfster een aantal belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Ook maakte zij gedetailleerde aantekeningen over het plot. Het was haar uitdrukkelijke wens dat na haar overlijden haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien. En dit heeft hij met succes gedaan.

Bron: ANP