Eindelijk is er weer publiek welkom bij de 5 mei-herdenking. En dít is het programma

Dit jaar wordt het eindelijk zoals vanouds gevierd en mag er weer publiek bij aanwezig zijn.

Nationale Herdenking op de Dam

Op 4 mei vindt de herdenkingsbijeenkomst plaats in De Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam. Daarna zal presentator Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht houden. Uiteraard zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima hierbij aanwezig. Zij leggen een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, krijgt de eer om de jaarlijkse toespraak op de Dam te houden. Dit deed ze al eerder, namelijk in 2019.

In 2020 hield koning Willem-Alexander deze toespraak. Door de coronamaatregelen was de Dam destijds bijna leeg. In 2021 hield André van Duin de toespraak, waar hij veel lof voor kreeg.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei vindt de 5 mei-lezing plaats in Oss. Hier zal minister-president Mark Rutte bij aanwezig zijn. Aansluitend ontsteekt hij in Den Bosch het Bevrijdingsvuur.

5 mei-concert

’s Avonds vindt het 5 mei-concert plaats. Het concert wordt traditiegetrouw gehouden op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Naast Rutte zullen ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig zijn.

In 2020 was Claudia de Breij nauw betrokken bij de Nationale Herdenking:

Bron: Rijksoverheid